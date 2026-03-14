۷۵۰۰ میلیون اصله نهال در آذربایجان غربی تولید شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از قطب های مهم تولید نهال در سطح کشور محسوب می شود، اظهار کرد:

وجود دو واحد مرکز کشت بافتی با بیش از یک دهه سابقه فعالیت در زمینه تولید پایه و نهال رویشی یکی از افتخارات استان در زمینه تولید نهال سالم و با کیفیت است.

وی ادامه داد: در استان انواع نهال پایه بذری و رویشی شامل دانه دارها، هسته دارها، دانه ریز و دانه خشک تولید می گردد و نهال های تولیدی علاوه بر تامین نیاز استان به سایر استانها و کشورهای همسایه از قبیل کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان و ارمنستان صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۹ واحد نهالستان مجوزدار در استان فعالیت دارند، ادامه داد: از این تعداد ۵۴ واحد نهالستان و دو مرکز کشت بافتی دارای نهال آماده فروش در سال جاری هستند.

۱۷.۵ میلیارد ریال یارانه تولید نهال به باغداران پرداخت می شود

اصغری خاطرنشان کرد: در سال جاری مبلغ یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان اعتبار یارانه نهال به تولیدکنندگان نهال و باغداران اختصاص یافته است که پرداخت یارانه و دریافت تسهیلات برای توسعه و جایگزینی و اصلاح باغات منوط به خرید نهال شناسنامه دار از نهالستانهای دارای مجوز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: کشاورزان باید نهال های شناسنامه دار را با اخذ فاکتورفروش و تضمین پایه و پیوندک از نهالستانهای مجوز دارخریداری کنند و تا پنج سال نیز شناسه و فاکتور ها را نگهداری کنند و از از خرید نهال های دپو شده حتی در نهالستانها به علت تنش رطوبتی و سرما باید خودداری شود.

وی یادآور شد: باغداران باید از خرید نهال از فروشندگان غیر مجاز و محل های عرضه فاقد مجوز خودداری کنند و نهالستانهای مجوز دار باید دارای گواهی بهداشتی از مدیریت حفظ نباتات و سازمان جهاد کشاورزی باشند.

وی گفت: استفاده چشمگیر از پایه های رویشی در نهالستانها در سال های اخیر و حذف تدریجی پایه های بذری، بسته بندی منظم تر، استفاده از کاتالوگ در نهالستانها، رشد چشمگیر تولید نهال گردوی پیوندی، استفاده از لیبل و صدور گواهی بهداشتی از نتایج نظارت مستمر بر تولید نهال در استان است.

وی با بیان اینکه عرضه و حمل و نقل نهال غیر استاندارد بدون اخذ مجوز قانونی ممنوع بوده و پیگرد قانونی در پی دارد، افزود: کلیه نهال های تولیدی در نهالستان های مجوزدار با نظارت کامل کمیته فنی نهال استان و کلینیکهای گیاهپزشکی تولید شده است و بهره برداران و باغداران می توانند با اطمینان کامل نهال‌های مورد نیاز خود را از نهالستان های مجوزدار تهیه کنند.