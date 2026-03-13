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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

آغاز راهپیمایی روز قدس در گلستان

آغاز راهپیمایی روز قدس در گلستان

گرگان-راهپیمایی روز قدس در گلستان با حضور مردم ولایتمدار آغاز شد.

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کد مطلب 6773262

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