https://mehrnews.com/x3bB2R ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴ کد مطلب 6773262 استانها گلستان استانها گلستان ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴ آغاز راهپیمایی روز قدس در گلستان گرگان-راهپیمایی روز قدس در گلستان با حضور مردم ولایتمدار آغاز شد. دریافت 38 MB کد مطلب 6773262 کپی شد مطالب مرتبط آغاز خروش مردم انقلابی سرزمین آفتاب علیه اشغالگران قدس خروش مردم مازندران در راهپیمایی ضدصهیونیستی روز قدس لبیک مردم به دعوت رهبر معظم انقلاب؛ حماسه ای دیگر در روز قدس ۱۴۰۴ آغاز راهپیمایی باشکوه روز قدس با حضور حماسی مردم بیرجند برچسبها گلستان گرگان راهپیمایی روز قدس
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