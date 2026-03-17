هجدهمین روز جنگ؛ بیت شمیش،تل آویو و قدس اشغالی زیر ضربات موشک حاج قاسم

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین روز از جنگ ترکیبی ایران با ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در حالی به سپری می شود که امواج عملیات وعده صادق۴ به باور تحلیلگران، معادلات اتاق‌های فرماندهی پنتاگون را تغییر داده است؛ در آغاز این روز موج پنجاه و هفتم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک "یا سیدالساجدین علیه السلام" تقدیم به خردسال‌ترین شهید جنگ رمضان "مجتبای سه روزه" که در آغوش مادرش همراه با خانواده بشهادت رسید، علیه اهدافی در قلب سرزمین‌های اشغالی شامل زیرساخت‌های ارتباط فرماندهی و کنترل و دفاع موشکی با سامانه دقیق و نقطه زن خیبر شکن و عماد و قدر و پایگاه العدید محل استقرار تروریست‌های امریکایی با موشک‌های نقطه زن، میانبرد، سوخت جامد و مایع ذالفقار و قیام و پهپادهای هوشمند و انهدامی در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان با عنایت الهی با موفقیت انجام شد.