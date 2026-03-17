۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۳۲

موج ۶۰ عملیات وعده صادق ۴ در انتقام از خون شهید سلیمانی اجرا شد

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: ️«موج شصت» وعده صادق ۴ در انتقام از خون سرلشکر پاسدار، شهید غلامرضا سلیمانی با حمله به کانون‌های تهاجم به ایران در پایگاه‌های آمریکا و سرزمین‌های اشغالی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ️«موج شصت» عملیات وعده صادق ۴ در انتقام از خون سرلشکر پاسدار، شهید غلامرضا سلیمانی، فرمانده دلاور سازمان بسیج مستضعفین با حمله به کانون‌های تهاجم به ایران در پایگاه‌های منطقه ای آمریکا و سرزمین‌های اشغالی در قالب عملیاتی ترکیبی و تاثیرمحور، با رمز یا قمر بنی هاشم اجرا شد.

️در این عملیات موشکی و پهپادی پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در الازرق، العدید، اَلظَفره، علی‌َالسّالم و اَلخَرْج با سامانه‌های برد بلند و میان برد و سوخت جامد و مایع «عماد»، «قیام»، «ذوالفقار»، «دزفول» و موشک‌های «کروز» و پهپادهای انهدامی به فضل الهی هدف قرار گرفتند.

️مرکز پشتیبانی و سوخت رسانی هوایی «اشدود» و مرکز پشتیبانی صنایع نظامی و تسلیحاتی «رافائل» با سامانه‌های «عماد» و «قدر» هدف قرار گرفتند.

️ترورهای ناجوانمردانه و حقیر تعدادی از بسیجیان مخلص ایران خللی در بسیج چند ده میلیونی بسیجیان غیور ایرانی وارد نمی کند. جنگ تا تسلیم متجاوزین ادامه دارد.

انا من المجرمین منتقمون

    ولیدیلالی IR ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      عالی
    IR ۰۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      موشک های بارشی و موشک های مافوق صوت و حملات پهپادی به عنوان پیش قراول موشک های ضد رادار و موشک های سنگین و موشک های بصیر به منظور هدفگیری سامانه های راداری و دیگر اجزای اساسی پدافندهای موشکی دشمن توسط ایران و همپیمانان بطور همزمان با مدیریت زمانی و بطور بی وقفه طی چند موج تا زمان حصول نتیجه.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها