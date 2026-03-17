موج ۶۰ عملیات وعده صادق ۴ در انتقام از خون شهید سلیمانی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ️«موج شصت» عملیات وعده صادق ۴ در انتقام از خون سرلشکر پاسدار، شهید غلامرضا سلیمانی، فرمانده دلاور سازمان بسیج مستضعفین با حمله به کانونهای تهاجم به ایران در پایگاههای منطقه ای آمریکا و سرزمینهای اشغالی در قالب عملیاتی ترکیبی و تاثیرمحور، با رمز یا قمر بنی هاشم اجرا شد.
️در این عملیات موشکی و پهپادی پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا در الازرق، العدید، اَلظَفره، علیَالسّالم و اَلخَرْج با سامانههای برد بلند و میان برد و سوخت جامد و مایع «عماد»، «قیام»، «ذوالفقار»، «دزفول» و موشکهای «کروز» و پهپادهای انهدامی به فضل الهی هدف قرار گرفتند.
️مرکز پشتیبانی و سوخت رسانی هوایی «اشدود» و مرکز پشتیبانی صنایع نظامی و تسلیحاتی «رافائل» با سامانههای «عماد» و «قدر» هدف قرار گرفتند.
️ترورهای ناجوانمردانه و حقیر تعدادی از بسیجیان مخلص ایران خللی در بسیج چند ده میلیونی بسیجیان غیور ایرانی وارد نمی کند. جنگ تا تسلیم متجاوزین ادامه دارد.
انا من المجرمین منتقمون
