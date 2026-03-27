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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۸

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هشدار تخلیه سپاه به صنایع سنگین آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه

هشدار تخلیه سپاه به صنایع سنگین آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه

در بیست و هشتمین روز جنگ، بن‌بست راهبردی تثبیت شده است. تنگه هرمز همچنان تحت کنترل عملیاتی ایران قرار دارد و تردد کشتی‌های غربی عملاً متوقف شده است.

یه گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و هشتمین روز جنگ، بن‌بست راهبردی تثبیت شده است. تنگه هرمز همچنان تحت کنترل عملیاتی ایران قرار دارد و تردد کشتی‌های غربی عملاً متوقف شده است.

علیرغم ادعای مکرر ترامپ مبنی بر "نابودی کامل توان موشکی ایران"، داده‌های میدانی نشان می‌دهد سامانه‌های تهاجمی ایران با بیشترین توان همچنان فعال هستند و نرخ بازسازی تجهیزات ایران از نرخ تخریب توسط حملات هوایی آمریکا فراتر رفته است.

همچنین در شرایطی که برخی مشاوران نظامی ترامپ گزینه اعزام نیروی زمینی را مطرح می‌کنند، هشدارهای هماهنگ و بی‌سابقه‌ای از دو سوی معادله شنیده می‌شود.

مقامات ایران بارها تأکید کرده‌اند که ورود آمریکا به جنگ زمینی "خط قرمز نهایی" و "اشتباهی راهبردی و پشیمان‌کننده" خواهد بود. فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به وسعت جغرافیایی ایران، تجهیزات پیشرفته دفاعی و توان نیروهای مردمی، اعلام کرده‌اند که خاک ایران به "جهنم نیروهای مهاجم" تبدیل خواهد شد و عواقب چنین اقدامی برای واشنگتن از جنگ ویتنام هم فاجعه‌بارتر خواهد بود.

در سطح بین‌المللی نیز شخصیت‌های سرشناس نظامی و سیاسی نسبت به این سناریو هشدار داده‌اند. تحلیلگران ارشد نظامی در مراکز مطالعاتی آمریکا اذعان کرده‌اند که درگیری زمینی با ایران به دلیل عمق راهبردی، توپوگرافی متنوع، آمادگی نیروهای مسلح ایران برای جنگ نامتقارن و ظرفیت بسیج مردمی، به "باتلاقی تمام‌نشدنی" تبدیل خواهد شد که حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها هزاران تلفات آمریکایی به همراه خواهد داشت.

روز بیست و هشتم نشان می‌دهد جنگ وارد فاز بن‌بست پایدار شده است. ایران با تکیه بر برگ برنده تنگه هرمز و راهبرد "جنگ متوازن"، هزینه تداوم درگیری را به سطحی رسانده که پذیرش شروط تهران برای واشنگتن به تنها گزینه باقی‌مانده تبدیل شده است. زمان برخلاف آمریکا حرکت می‌کند و فشارهای سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و امنیتی، کاخ سفید را در موقعیتی قرار داده که هیچ گزینه پیروزی سریعی پیش رو ندارد. هشدارهای هماهنگ داخلی و بین‌المللی درباره فاجعه‌بار بودن ورود به جنگ زمینی نیز گزینه‌های ترامپ را بیش از پیش محدود کرده است.

کد مطلب 6784435
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      30 40
      پاسخ
      ترامپ دیوانه الکلی و خودشیفته با نتانیاهو کودک کش صهیونیست بالاخره اون روز میرسه ملت ایران با اتحاد و همبستگی از شکست ‌شما دونفرجشن پیروزی بگیرن
    • GB ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      24 17
      پاسخ
      اخبار برید بزبانهای مختلف و روشنگری کنید تا مقامات ترکیه و پاکستان و مصر و الجزایر و سایرین بفهمند و روشن شوند که انها هم در لیست فروپاشی و تجزیه هستند ،و دست از وسط بازی بردارند ،با گرفتن رشوه و باج از امریکا امنیت نمیخرند ،بلکه امنیت و سرزمین خود را میفروشند ،امریک و رژیم هر دلاری که میدهند پس میگیرند ، عجیب که رژیم و امریکا تحرکی نسبت به جولانی و طالبان و بادکوبه و پاشینیان و ...نشان نمیدهند ،انها که کنار هستند را مواظب باشید .
    • GB ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      23 17
      پاسخ
      توافق را بگذارید در قبال همه شرایط و مرگ مقامات کفتارها ،
    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      19 19
      پاسخ
      جنگی که به کشورمان ایران تحمیل کردن و چه مردمان بی گناهی در این جنگ‌ شهید نکردن خدا ازشون نگذره ظلم سران کشورهای استعمار گر زورگو مثل امریکا و اسراییل نژاد پرست صهیونیست و وطن فروشانی که از این بابت خوشحالن
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      17 18
      پاسخ
      خوک زرد با خریت خودش کلید نابودی اسراییل جعلی را نخواسته نفهمیده زودتر کلید زد مرگ بر امریکا اسراییل. این دو کشور جعلی امریکا اسراییل با قتل غارت تجاوز دزدی تشکیل شده و عادت به جنگ کشتار دارند و بقایشان هم با ادامه همین آتش افروزیهاست خوک زرد نتان یابو آلمانی الاصل از نوادگان هیتلر جهنمی هستند زبانی جز زور نمی فهمند انسانیت رحم حالیشان نیست
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      13 22
      پاسخ
      کاش سلاح اتمی داشتیم همیشه میگم هزار بار دیگم میگم چون نبودش زمینه تجاوز همیشگی آمریکا به ایرانه
    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      14 8
      پاسخ
      در مورد جنگ زمینی ،نیروهای زمینی وغیره امادگی ۵۰۰درصدی داشته باشند ،وتمام سناریوها رو درنظر بگیرند ،وراه حلهای جدید وقدیم رو هم با هم قاطی کنند ،نقشه کشی کنند ،برنامه ریزی کنند حواسشون به مرزها ومزدوران هم باشه این افراد رو دستگیر کنند
    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      12 11
      پاسخ
      با توجه به حمله زمینی امریکا به ایران ،نیروهای زمینی ایران باید از همین الان امادگی ۵۰۰درصدی داشته باشند ،تمام سنایورها رو در نظر بگیرند ،راه حلهای جدید وقدیم رو با هم قاطی کنند ،نقشه کشی وبرنامه ریزی کنند ،اگر می تونند نیروهای افغانستانی رو استخدام کنندحواسشان به مرزها باشه ،مزدوران وتروریست ها رو از همین الان دستگیر کنند ،تا باعث ایجادمشکل نشن ،درمورد پناهگاه وغیره هم برنامه داشته باشند
    • GB ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      10 11
      پاسخ
      متخاصم سعی دارند که درگیری کنونی ایران با رژیم اشعالگر را بصورت یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت تبدیل کنند که وضعیت اقتصادی ایران در حالت آماده باش دفاع درآید.این در حالی است که برای سران آنها سود سرشار از حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا نصیبشان می شود که در دیدار زلنسکی با نتانیاهو که معمولا به زبان عبری صورت می گیرند دوطرف توافق کرده اند که تسلیحات کمکی آمریکا را به کشورهای یکدیگر بفروشند! تا هر کدام از این معاملات از بودجه کشور خود بعنوان واسطه به جیب بزنند.
    • IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      امریکا بزرگترین ناقض حقوق و قوانین بین المللی است صلاحیت ندارد که مقر سازمان ملل شورای امنیت کذایی در آنجا باشد امریکا باید منزوی و تحریم جهانیان باشد.
    • IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اولویت روی منابع سوخت رسانی جنگنده های دشمن قرار گیرد.
    • عباس صبوری اهرمی IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      چرا به این لعنتی‌های حیوان صفت آمریکا و اسرائیل خونخوار پیام هشدار ارسال میکنید...
    • هادی IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      خدایا بخاطر این جوانان مسلمان وطن دوست ایران هزاران بار شکر که عظمت ایران را دوباره به رخ جهان کشیده اند
    • US ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      برای چی به تروریست هشدار میدید؟ که فرار کنند و کشته نشن ؟ چرا موشک قاره پیما آماده نمیکنید خاک آمریکا را بزنید چرا حمله و دفاع مقابله به مثل نمی کنید؟
    • IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      فقط تو هالیوود قهرمانن این غربیا