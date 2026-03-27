یه گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و هشتمین روز جنگ، بن‌بست راهبردی تثبیت شده است. تنگه هرمز همچنان تحت کنترل عملیاتی ایران قرار دارد و تردد کشتی‌های غربی عملاً متوقف شده است.

علیرغم ادعای مکرر ترامپ مبنی بر "نابودی کامل توان موشکی ایران"، داده‌های میدانی نشان می‌دهد سامانه‌های تهاجمی ایران با بیشترین توان همچنان فعال هستند و نرخ بازسازی تجهیزات ایران از نرخ تخریب توسط حملات هوایی آمریکا فراتر رفته است.

همچنین در شرایطی که برخی مشاوران نظامی ترامپ گزینه اعزام نیروی زمینی را مطرح می‌کنند، هشدارهای هماهنگ و بی‌سابقه‌ای از دو سوی معادله شنیده می‌شود.

مقامات ایران بارها تأکید کرده‌اند که ورود آمریکا به جنگ زمینی "خط قرمز نهایی" و "اشتباهی راهبردی و پشیمان‌کننده" خواهد بود. فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به وسعت جغرافیایی ایران، تجهیزات پیشرفته دفاعی و توان نیروهای مردمی، اعلام کرده‌اند که خاک ایران به "جهنم نیروهای مهاجم" تبدیل خواهد شد و عواقب چنین اقدامی برای واشنگتن از جنگ ویتنام هم فاجعه‌بارتر خواهد بود.

در سطح بین‌المللی نیز شخصیت‌های سرشناس نظامی و سیاسی نسبت به این سناریو هشدار داده‌اند. تحلیلگران ارشد نظامی در مراکز مطالعاتی آمریکا اذعان کرده‌اند که درگیری زمینی با ایران به دلیل عمق راهبردی، توپوگرافی متنوع، آمادگی نیروهای مسلح ایران برای جنگ نامتقارن و ظرفیت بسیج مردمی، به "باتلاقی تمام‌نشدنی" تبدیل خواهد شد که حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها هزاران تلفات آمریکایی به همراه خواهد داشت.

روز بیست و هشتم نشان می‌دهد جنگ وارد فاز بن‌بست پایدار شده است. ایران با تکیه بر برگ برنده تنگه هرمز و راهبرد "جنگ متوازن"، هزینه تداوم درگیری را به سطحی رسانده که پذیرش شروط تهران برای واشنگتن به تنها گزینه باقی‌مانده تبدیل شده است. زمان برخلاف آمریکا حرکت می‌کند و فشارهای سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و امنیتی، کاخ سفید را در موقعیتی قرار داده که هیچ گزینه پیروزی سریعی پیش رو ندارد. هشدارهای هماهنگ داخلی و بین‌المللی درباره فاجعه‌بار بودن ورود به جنگ زمینی نیز گزینه‌های ترامپ را بیش از پیش محدود کرده است.