حمله به یک منطقه مسکونی دیگر در ارومیه؛ ۴ واحد تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد صفاری در این زمینه اظهار کرد: بامداد امروز دشمن اسراییلی امریکایی با حمله مستقیم موشکی به یک منطقه مسکونی، مرتکب یک جنایت جنگی دیگر شد.

وی با بیان اینکه در این جنایت جنگی، چهار واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده است، افزود: در این حمله مستقیم موشکی به منطقه مسکونی، متاسفانه تعدادی از هموطنان عزیزمان شهید و مجروح شدند.

صفاری ادامه داد: این حمله موشکی به منطقه مسکونی در خیابان شهریاری ارومیه انجام شده است.

وی همچنین اعلام کرد که نیروهای امدادی در محل حضور دارند و عملیات امداد و نجات با تمامی توان ادامه دارد.

صفاری از شهروندان خواست به هیچ وجه به علت کنجکاوی به محل اصابت موشک مراجعه نکنند چرا که هرگونه تجمع می‌تواند مانعی برای عملیات امداد و نجات باشد.