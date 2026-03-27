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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

حمله به یک منطقه مسکونی دیگر در ارومیه؛ ۴ واحد تخریب شد

حمله به یک منطقه مسکونی دیگر در ارومیه؛ ۴ واحد تخریب شد

ارومیه- مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: دشمن صهیونی امریکایی بامداد روز جمعه بار دیگر یک ساختمان مسکونی را در ارومیه مورد هدف مستقیم قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد صفاری در این زمینه اظهار کرد: بامداد امروز دشمن اسراییلی امریکایی با حمله مستقیم موشکی به یک منطقه مسکونی، مرتکب یک جنایت جنگی دیگر شد.

وی با بیان اینکه در این جنایت جنگی، چهار واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده است، افزود: در این حمله مستقیم موشکی به منطقه مسکونی، متاسفانه تعدادی از هموطنان عزیزمان شهید و مجروح شدند.

صفاری ادامه داد: این حمله موشکی به منطقه مسکونی در خیابان شهریاری ارومیه انجام شده است.

وی همچنین اعلام کرد که نیروهای امدادی در محل حضور دارند و عملیات امداد و نجات با تمامی توان ادامه دارد.

صفاری از شهروندان خواست به هیچ وجه به علت کنجکاوی به محل اصابت موشک مراجعه نکنند چرا که هرگونه تجمع می‌تواند مانعی برای عملیات امداد و نجات باشد.

کد مطلب 6784494

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      2 2
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه با این جنگی که راه انداختند

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