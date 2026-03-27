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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

سپاه: مردم شریف منطقه محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنند

سپاه: مردم شریف منطقه محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مردم کشورهای منطقه اعلام کرد: با فوریت اماکن محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنید تا آسیبی به شما نرسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه شماره ۴۸ عملیات وعده صادق۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف کشورهای منطقه غرب آسیا؛

نیروهای بزدل آمریکایی صهیونیستی که جرات و توانایی دفاع از پایگاه های نظامی خودشان را ندارند از ترس آتش رزمندگان اسلام با استفاده از اماکن غیرنظامی تلاش دارند از مردم بی گناه به عنوان سپر انسانی استفاده نمایند از آنجا که ما تکلیف داریم نیروهای تروریست آمریکا و رژیم غاصب را که بی محابا به کشتار غیرنظامیان ایرانی و ترور شخصیت ها دست می زنند را هر جا یافتیم از بین ببریم توصیه می کنیم با فوریت اماکن محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنید تا آسیبی به شما نرسد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۷/فروردین/۱۴۰۵

کد مطلب 6784560
محسن صمیمی

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