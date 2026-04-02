به گزارش خبرگزاری مهر، جنگ رمضان به سی و چهارمین روز خود رسید و در شرایطی که دشمن به خیال و توهم باطل خود فکر می‌کرد می‌تواند طی فقط چند روز، جمهوری اسلامی ایران را تسلیم کند و به اهدافش دست یابد، اما هر روزی که می‌گذرد، دلاورمردان ما در نیروهای مسلح به شکل جدیدی اقتدار خود را به رخ دشمن آمریکایی - صهیونیستی نشان می‌دهند.

جمهوری اسلامی ایران حملات موشکی جدیدی به سرزمین‌های اشغالی کرده‌، به گونه‌ای که طی ۲ ساعت گذشته، چهار حمله موشکی علیه اراضی اشغالی صورت گرفت. نتیجه این حملات دقیق تاکنون این بوده که ۱۱ مکان در تل‌آویو و اطراف آن دچار خسارت شد و به دنبال این حملات، آژیرهای هشدار در آنجا به صدا درآمد.

از سوی دیگر، هر روز تعداد زیادی از پهپادهای دشمن را نابود می‌کنیم که تاکنون تعداد پهپادهای منهدم شده دشمن آمریکایی -صهیونیستی به ۱۵۰ فروند رسیده است.

همچنین شمار «موج‌های» حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عدد ۸۹ رسیده که نشان می‌دهد نه تنها حجم حملات کاهش نیافته، بلکه حملات به مراتب هدفمندتر، هماهنگ‌تر و سنگین‌تر از روزهای نخست جنگ شده است.

علاوه بر این، تنگه هرمز تحت کنترل عملیاتی ایران باقی مانده و تردد کشتی‌های غربی به صفر رسیده است. همچنین اکثر پایگاه نظامی آمریکا در منطقه پس از حملات اخیر از مدار عملیاتی خارج شده‌اند و قیمت نفت همچنان بالای ۱۰۰ دلار باقی مانده و اقتصاد غرب را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

در این شرایط، حتی هواداران سرسخت جنگ در کنگره نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که گزینه نظامی شکست خورده و تنها راه باقی‌مانده، پذیرش شروط ایران برای پایان جنگ است.