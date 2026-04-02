به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، روزنامه انگلیسی تایمز اذعان کرد، دست کم ۱۳ پایگاه آمریکا در منطقه در پی حملات موفقیت آمیز ایران خسارت های سنگینی متحمل شده اند.

در این گزارش آمده است، این در حالی است که قبل از آغاز جنگ سامانه های پدافندی پیشرفته ای در این پایگاه ها مستقر شده بود که می توانست موشک های بالستیک و کروز را رهگیری کند.

بر اساس این گزارش، ادعا شده ۳۰۰ نظامی آمریکایی در این حملات زخمی شده اند و ۱۳ تن به هلاکت رسیده اند. میزان خسارت های وارده طی ماه نخست یک و نیم میلیارد دلار برآورد شده است.