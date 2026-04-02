واکنش چین به سخنرانی اخیر ترامپ درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه چین در واکنش به یاوه گویی های ترامپ درباره ایران اعلام کرد: راهکارهای نظامی هیچ مشکلی را حل نمی کند. شدت درگیری ها باید کاهش پیدا کند.

این وزارت خانه اضافه کرد: دلیل ریشه ای بحران تنگه هرمز اقدام نظامی غیر قانونی علیه ایران است.

چین همچنین تصریح کرد: همه طرف ها باید با همکاری یکدیگر برای کاهش تنش با هدف محافظت از امنیت این گذرگاه دریایی تلاش کنند.

ترامپ برای توجیه شکست خود برای عدم همراهی متحدان و شرکای سنتی اش در موضوع تنگه هرمز، مدعی شد: آمریکا هیچ نفتی از این مسیر وارد نمی‌کند و در آینده نیز نیازی به آن نخواهد داشت.

وی همچنین با تأکید بر این که «کشورهایی که از طریق تنگه هرمز نفت وارد می‌کنند باید خود مسئولیت حفاظت از آن را بر عهده بگیرند» مدعی شد که آمریکا به شرکای خود کمک خواهد کرد، اما ابتکار عمل را آنها باید انجام دهند.