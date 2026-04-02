۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

واکنش چین به سخنرانی اخیر ترامپ درباره ایران

واکنش چین به سخنرانی اخیر ترامپ درباره ایران

وزارت خارجه چین به یاوه گویی های ترامپ علیه ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه چین در واکنش به یاوه گویی های ترامپ درباره ایران اعلام کرد: راهکارهای نظامی هیچ مشکلی را حل نمی کند. شدت درگیری ها باید کاهش پیدا کند.

این وزارت خانه اضافه کرد: دلیل ریشه ای بحران تنگه هرمز اقدام نظامی غیر قانونی علیه ایران است.

چین همچنین تصریح کرد: همه طرف ها باید با همکاری یکدیگر برای کاهش تنش با هدف محافظت از امنیت این گذرگاه دریایی تلاش کنند.

ترامپ برای توجیه شکست خود برای عدم همراهی متحدان و شرکای سنتی اش در موضوع تنگه هرمز، مدعی شد: آمریکا هیچ نفتی از این مسیر وارد نمی‌کند و در آینده نیز نیازی به آن نخواهد داشت.

وی همچنین با تأکید بر این که «کشورهایی که از طریق تنگه هرمز نفت وارد می‌کنند باید خود مسئولیت حفاظت از آن را بر عهده بگیرند» مدعی شد که آمریکا به شرکای خود کمک خواهد کرد، اما ابتکار عمل را آنها باید انجام دهند.

    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      ترامپ دروغگو نمی داند ابن چند هزار میلیارد دلار که از کشورهای خلیچ فارس می خواهد از کجا باید تامبن بشه یا ان کشورهایی که در انها پایگاه دارد چگونه باید هزینه ساخت دوباره انهارا تامین کنند
    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      ایران حق دارد به سراغ تولید سلاح هسته ای برود آمریکا بیش از ۴۷ سال است که ایران را هدف قرار داده است. ایران می‌خواهد سلاح هسته‌ای توسعه دهد تا شهرهای آمریکا را هدف قرار دهد. و ما هم اجازه نمی‌دهیم آمریکا جنایتکار در تنگه هرمز دخالت و مداخله کند! و هم انتقام خون شهیدان را از نظامیان آمریکا جنایتکار می گیریم. الان ما حق داریم به خاطر تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران سلاح هسته ای هم تولید کنیم
    • IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      ترامپ جنایتکار جنگ را علیه ایران آغاز کرده است. نتانیاهو جنایتکار جنگ را علیه ایران آغاز کرده است.

