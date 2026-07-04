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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۶:۱۲

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حماسه وداع با آقای شهید ایران؛ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)

حماسه وداع با آقای شهید ایران؛ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)

مراسم وداع با آقای شهید ایران، امام سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، از ساعاتی پیش با حضور خیل عاشقانِ آن روحِ سفرکرده در مصلای امام خمینی تهران در حال برگزاریست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وداع با آقای شهید ایران، امام سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، از ساعاتی پیش با حضور خیل عاشقانِ آن روحِ سفرکرده در مصلای امام خمینی تهران در حال برگزاریست.

فضای مصلای امام خمینی(ره) تهران از نخستین ساعات بامداد، رنگ و بوی وداعی تاریخی به خود گرفته است. سیل عاشقان و دلدادگان انقلاب اسلامی از اقصی نقاط کشور با چشمانی اشکبار و دل‌هایی آکنده از اندوه، در صحن‌ها و شبستان‌های مصلا گرد آمده‌اند تا آخرین بدرقه را با رهبر شهید انقلاب اسلامی به جا آورند. پرچم‌های عزا، نوای قرآن و مرثیه، نظم مثال‌زدنی جمعیت و آمادگی کامل نیروهای اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی، صحنه‌ای باشکوه و ماندگار از همبستگی ملی و قدرشناسی مردم را رقم زده است.

تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین تاریخی، از ساماندهی مسیرهای ورود و خروج تا استقرار گسترده نیروهای خدمت‌رسان و امکانات رفاهی و درمانی، فراهم شده تا میلیون‌ها سوگوار بتوانند در امنیت و آرامش، در مراسم وداع با آن شخصیت تاریخ‌ساز حضور یابند. اکنون مصلا، روایتگر حماسه‌ای از عشق، وفاداری و بدرقه مردی است که نامش در حافظه تاریخ ایران و جهان اسلام ماندگار خواهد ماند.

کد مطلب 6878670
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
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      لعنت الله علی القوم ظالمین و قاتلین و منافقین و مسببان شهادت رهبر بزرگ آزادگان و مسلمانان جهان