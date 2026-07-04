گزارش شبکه الجزیره از مراسم وداع با پیکر رهبر شهید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه الجزیره در گزارشی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران در تهران نوشت: ایران برآورد می کند که شاهد برگزاری بزرگترین مراسم تشییع در تاریخ این کشور باشد. اولین روز از این مراسم، پنجشنبه با قرار دادن تابوت رهبر فقید در مقابل جمعیتی از مردم آغاز شد. شعارهای عزاداری در منطقه طنین‌انداز شد و برخی از حاضران به سمت جمعیت گل پرتاب کردند.

همچنین مقامات ایرانی از جمله مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به پیکر رهبر فقید ادای احترام کردند. مشارکت بین‌المللی در این مراسم به سه سطح تقسیم می شود؛ نخست، عموم مردم که از سراسر جهان به تهران آمده اند. دوم، چهره‌های برجسته، دانشگاهیان، علمای دینی، نمایندگان رسانه‌ها و اعضای گروه‌های مقاومت و سوم، هیئت‌های رسمی.

روز گذشته مراسم مذکور شاهد ورود چندین مقام عالی‌رتبه به مصلای امام خمینی برای وداع با پیکر رهبر فقید از جمله نزار آمیدی، رئیس جمهور عراق، هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و میخائیل کاولیشویلی، رئیس جمهور گرجستان بود.

علاوه بر این، احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران ایران در یک حضور نادر از زمان جنگ در مراسم مذکور مشارکت کرد.

فهرست شرکت‌کنندگان در این مراسم شامل دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، جودت ییلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه، ولید الخریجی، معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی در کنار هیئت‌هایی از قطر، مصر و عمان که برای ادای احترام آمده بودند، نیز می‌شد.

نمایندگان حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی نیز در این مراسم شرکت کردند. خانواده‌های شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان و عماد مغنیه فرمانده شهید مقاومت نیز در این مراسم حضور داشتند.