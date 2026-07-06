به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک روز دوشنبه در آیین تشییع با پیکر رهبر شهید امت با ستایش بصیرت و قدرشناسی مردم ایران اظهار داشت: امروز دنیا بار دیگر شاهد پیوند ناگسستنی میان ملت و آرمان‌های انقلاب است. این حضور گسترده، نشانه قدرشناسی، عشق به رهبری و قدردانی از رهبریتی است که طی ۳۷ سال کشور را به عزت رساند.

وزیر صمت با بیان اینکه مردم در صحنه عمل، دین خود را به نظام ادا کرده‌اند، افزود: اکنون وظیفه اصلی دولتمردان، بازتولید این عشق و وفاداری در قالب «خدمت خالصانه» است. همان‌طور که دستگاه‌های اجرایی در پشتیبانی از مراسم اخیر با همه توان در میدان حاضر بودند، امروز باید این روحیه جهادی و تلاش مضاعف در همه ارکان کشور امتداد یابد.

اتابک با تأکید بر لزوم گوش‌به‌فرمانی از رهنمودهای سومین رهبر انقلاب اسلامی، تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا مردم نتیجه وفاداری، قدردانی و حضور خود را در قالب خدمات بهتر و کامل‌تر از سوی دستگاه‌های اجرایی مشاهده کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: وظیفه امروز دولتمردان این است که در کنار مردم بمانند و همه توان خود را برای ارائه خدمات کامل به آنان به کار گیرند.