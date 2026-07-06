تهران در سوگ و حماسه؛ آغاز تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، از دقایقی پیش با حضور میلیونی و پرشور مردم قدرشناس و انقلابی از مسیرهای اعلام‌شده در تهران آغاز شد؛ حضوری که بار دیگر جلوه‌ای از وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای راه عزت و استقلال را به نمایش گذاشت.

از نخستین ساعات بامداد، سیل عاشقان و دلدادگان این مجاهد شهید در خیابان دماوند، میدان امام حسین(ع)، خیابان‌های انقلاب و آزادی، میدان آزادی و بزرگراه شهید لشکری به حرکت درآمد تا پیکرِ بزرگ‌مردی را بدرقه کند که عمر خود را در مسیر پاسداری از اسلام، انقلاب و عزت ایران اسلامی سپری کرد.

تهران امروز صحنه حماسه‌ای ماندگار است؛ حماسه‌ای که در آن میلیون‌ها نفر، هم‌صدا و هم‌قدم، با اشک و شعار، آخرین بدرقه را برای رهبر شهید انقلاب اسلامی رقم می‌زنند و با حضوری پرشکوه، پیام استقامت، وحدت و تداوم راه شهیدان را به جهانیان مخابره می‌کنند.