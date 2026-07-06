دریافت 7 MB کد مطلب 6880507 https://mehrnews.com/x3cvHx ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۴ کد مطلب 6880507 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۴ احترام نظامی مردم به هنگام پخش سرود ملی ایران در میدان امام حسین (ع) احترام نظامی مردم به هنگام پخش سرود ملی ایران در میدان امام حسین (ع) را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران - ۳ بدرود آقای شهید ایران؛ تهران برای همیشه با قائد امت خداحافظی کرد پوشش لحظهبهلحظه تشییع میلیونی رهبر شهید ایران در رسانههای جهان اسکان ۲۱۸ هزار نفری زائران سمنانی رهبر شهید در پایتخت برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران میدان امام حسین(ع)
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