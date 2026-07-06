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کد مطلب 6880507
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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۴

احترام نظامی مردم به هنگام پخش سرود ملی ایران در میدان امام حسین (ع)

احترام نظامی مردم به هنگام پخش سرود ملی ایران در میدان امام حسین (ع)

احترام نظامی مردم به هنگام پخش سرود ملی ایران در میدان امام حسین (ع) را در این فیلم مشاهده نمایید.

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