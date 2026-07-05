اعزام ۳۳۰ نفر از مردم آق قلا برای حضور در مراسم تشییع

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صالح درویشی،شامگاه یکشنبه در حاشیه اعزام کاروان ها گفت : ۳۳۰ نفر از مردم شهرستان با ۶ دستگاه اتوبوس و ۲۰ دستگاه خودروی سواری از برادران و خواهران اهل تشییع و تسنن برای شرکت در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب به تهران اعزام شدند.

وی با اشاره به حضور همیشگی مردم آق‌قلا در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی افزود: مردم این شهرستان بار دیگر با حضور گسترده در این مراسم، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت به نمایش خواهند گذاشت و پیام وحدت، بصیرت و انسجام ملت ایران را به گوش جهانیان خواهند رساند.

جانشین سپاه شهرستان آق‌قلا گفت: حضور در آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های والای شهدا، ارزش‌های انقلاب اسلامی و مسیر عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: مردم انقلابی و ولایتمدار شهرستان آق‌قلا با حضوری پرشور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب، بر استمرار راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.