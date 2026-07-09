حرم رضوی آماده استقبال از رهبر شهید؛ حضور ۴۷۰۰ میهمان خارجی از ۲۷ کشور

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پیکر شهید انقلاب، پس از تشییع در تهران، قم و عراق، بعدازظهر امروز پنجشنبه ۱۸ تیر، با استقبال پرشور مردم وارد مشهد شد.

طبق پیش بینی ها، پیکر امام شهید پس از تشییع در مشهد، در حرم مطهر رضوی دفن خواهد شد.

آستان قدس رضوی در کنار تدارک زیرساخت های خدمت رسانی به زائران حرم مطهر رضوی، ویژه برنامه فرهنگی و تبلیغی آئین تشییع و تدفین رهبر شهید تدارک دیده است.

بر این اساس پس از پایان مراسم تشییع در مسیر خیابان امام رضا (ع)، نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید و سایر اعضای خانواده ایشان در حرم مطهر رضوی اقامه می شود.

بدین منظور، با توجه به اینکه صحن پیامبر اعظم (ص) و صحن‌های پیرامونی در نقطه انتهایی مسیر تشییع و تردد زائران قرار دارد، صفوف باشکوه نماز، در ضلع شمالی حرم مطهر، در امتداد خیابان شیخ طبرسی برپا خواهد شد.

همچنین ویژه‌برنامه‌های عزاداری با حضور ذاکران اهل بیت (ع) و قاریان بین‌المللی کلام الله مجید، با محوریت صحن پیامبر اعظم (ص)، به صورت مستمر برقرار خواهد بود.