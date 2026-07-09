برپایی اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در صحن پیامبر اعظم(ص)

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، ساعت ۱۴ پنجشنبه از خیابان امام رضا(ع) به سمت حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم، نماز بر پیکر مطهر این شهید والامقام در صحن پیامبر اعظم(ص) (جامع رضوی) حرم مطهر رضوی اقامه خواهد شد.

همچنین به دلیل پیش بینی حضور گسترده مردم، نماز در تمامی خیابان های منتهی به حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

گفتنی است، این مراسم با حضور گسترده زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی برگزار خواهد شد و تمهیدات لازم برای میزبانی از جمعیت کثیری از دلدادگان انقلاب اندیشیده شده است.