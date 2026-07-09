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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

انتقال مسافران قطارهای متوقف‌شده تربت‌حیدریه به مشهد با ناوگان جاده‌ای

انتقال مسافران قطارهای متوقف‌شده تربت‌حیدریه به مشهد با ناوگان جاده‌ای

مشهد- مدیر راه‌آهن تربت‌حیدریه از اعزام ۷۰۰ مسافر قطارهای متوقف‌شده این مسیر به مشهد با استفاده از ناوگان اتوبوسی خبر داد و گفت: جابه‌جایی مسافران در دو مرحله انجام شد.

فرشادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اختلال ایجادشده در تردد قطارهای این مسیر، اظهار کرد: برای رفاه حال مسافران، برنامه‌ریزی لازم جهت انتقال آنان به مشهد از طریق ناوگان مسافری جاده‌ای انجام شده است.

وی افزود: تاکنون ۳۵۰ نفر از مسافران پس از پذیرایی، با اتوبوس به مشهد اعزام شده‌اند و ۳۵۰ نفر دیگر نیز پس از رسیدن قطار بعدی، به همین شیوه به مقصد منتقل خواهند شد.

مدیر راه‌آهن تربت‌حیدریه تأکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای جابه‌جایی ایمن و سریع مسافران قطارهای متوقف‌شده در این مسیر پیش‌بینی شده و روند انتقال آنان تا رسیدن همه مسافران به مشهد ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6883067

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