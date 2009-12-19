به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود مهدیزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: خوشه صنعتی مبلمان یکی از خوشه های صنعتی مصوب دور دوم سفر هیئت وزیران به استان خراسان رضوی است که تا کنون برنامه هایی از قبیل تورهای صنعتی، بازاریابی مشترک و دوره های آموزشی تخصصی با حمایت شرکت شهرکهای خراسان رضوی برای این خوشه برگزار شده است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: یکی از دستاوردهای پیش بینی شده برای خوشه صنعتی مبلمان تولید مشترک است که فعالان خوشه به صورت مشترک و بدون دخالت بخشهای دولتی و تنها با همراهی عامل توسعه خوشه و آموزش توانسته اند به این مهم دست یابند.

مهدیزاده افزود: این پروژه به ارزش 300 میلیون ریال و با مشارکت جمعی از نجاران و رنگ کاران خوشه و با مدیریت یکی از شبکه های ایجاد شده اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: این قرارداد به سفارش یکی از بزرگترین شرکتهای صنایع چوبی کشور منعقد شده است و امیدواریم این نتایج همچنان ادامه داشته و بیش از پیش صنعت مبلمان در منطقه به جایگاه واقعی خود برسد.