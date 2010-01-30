تعالی هنر خوشنویسی نیازمند افزایش تعامل خوشنویسان و تصحیح کنندگان متون ادبی است

ابراهیم حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: یکی از فعالیتهای خوشنویسان، خوشنویسی متون ادبی است که این امر باعث می شود این متون در کنار ارزش والای ادبی، ارزش هنری نیز پیدا کنند.

وی ادامه داد: به موازات این امر، تصحیح کندگان متون ادبی نیز وظایف مهمی بر عهده دارند و باید این متون را به دقت مورد بررسی قرار می دهند تا متن مربوطه حتی در حد یک کلمه نیز با متن اصلی و مرجعه تفاوت نداشته باشد.

این هنرمند بیان کرد: تعامل و همکاری بهینه و مطلوب بین خوشنویسان و مصححان باعث می شود متن خوشنویسی شده به طور کامل، مطابق با متن مرجع باشد و آنچه در نهایت به عنوان متن خوشنویسی شده به دست علاقمندان می رسد، کاملا درست و صحیح باشد.

حسنی عنوان کرد: در طی تاریخ، یکی از فعالیتهای بسیار ارزشمند خوشنویسی به خوشنویسی متون ادبی مربوط می شود و هنرمندان زیادی در این زمینه فعالیت کرده اند که هنر آنها به متن ادبی جلای هنری داده است.

خوشنویسان باید تا حد ممکن به نظرات مصححان توجه داشته باشند

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: صرف خوشنویسی یک متن ادبی کافی نیست و خوشنویسان باید تا حد ممکن به نظرات مصححان توجه داشته باشند تا متن خوشنویسی شده به صورت کامل و صد در صد مطابق با متون اصلی و مرجع باشد.

حسنی یادآور شد: در مواردی مشاده می شود که متن خوشنویسی شده با متن اصلی در حد چند کلمه تفاوت دارد درحالیکه افزایش تعامل یادشده میان خوشنویسان و مصححان، این مشکل را تا حد بسیار زیادی از بین می برد.

خوشنویسان متون ادبی تا حد ممکن، با متون مرجع ادبی آشنایی داشته باشند

وی در آخرین بخش از سخنان خود نیز افزود: البته بهتر است خوشنویسان متون ادبی تا حد ممکن، با متون مرجع ادبی آشنایی داشته باشند و در موارد مورد نیاز از نظر متخصصان و تحصحیح کنندگان نیز استفاده کنند.