فراهم کردن تمهیدات لازم جهت تشکیل مجلس خبرگان و انتخاب رهبر آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز چهارمین جلسه شورای موقت رهبری به ریاست پزشکیان رییس جمهور ایران تشکیل شد.

در این جلسه دبیر شورای عالی امنیت ملی گزارشی از آخرین وضعیت جنگ را ارائه کرد و اعضای شورا ضمن حمایت جدی از نیروهای مسلح در این نبرد، تصمیماتی را در جهت تقویت نیروهای مسلح اتخاذ کردند.

ضمنا در این جلسه تمهیدات لازم جهت تشکیل مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر آینده کشور گرفته شد.

همچنین اعضای شورا در مورد اظهارات نسنجیده و هذیان‌گویی رییس جمهور آمریکا در مورد رهبری آینده کشور اعلام کردند که این گونه رفتارها نشان دهنده عمق اهداف شوم دشمن در این‌ نبرد است و ملت بزرگ ایران هیچ‌ گاه به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی و حق سرنوشت خود را نخواهد داد و با مقاومت و پایداری خود دشمن آمریکایی صهیونیستی را به زانو درخواهد آورد.

در این جلسه درباره نیازهای اساسی کشور به ویژه در زمینه تامین کالاهای اساسی و دارو تصمیماتی گرفته شد که دولت آنها را دنبال خواهد کرد.