پروژه پست برق شهر صنعتی رشت 92.6 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه با هدف پاسخگوی به مشترکان صنعتی در محدوده شهر صنعتی رشت از جمله ذوب و بلیت سازی خزر و فولاد ماهان سپاهان، کاهش بار ترانسهای پست شهید سیادتی، تغذیه پستهای ساخت جدید و افزایش ضریب اطمینان شبکه به ویژه در شرایط پیک بار شامل دو فیدر ورودی خط و دو فیدر ترانس 230 کیلوولت، دو فیدر ورودی ترانس و یک فیدر کوپلر و 12 فیدر خروجی خط 63 کیلوولت، دو فیدر ورودی ترانس و چهار فیدر خازنی و 12 فیدر خروجی 20 کیلوولت با سیستم کنترلی

وی ادامه داد: این پروژه تاکنون در بخش تامین تجهیزات حدود 96 درصد ، در بخش اجرای عملیات ساختمانی و فونداسیونها حدود 92 درصد و در بخش نصب و راه اندازی تجهیزات حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، بعبارتی میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه حدود 92.6 درصد است که طبق برنامه ریزی انجام یافته در ایام الله دهه مبارک فجر وارد شبکه انتقال برق می شود.

و دو ترانس 63.20 کیلوولت هر یک به قدرت

است که مستقیما توسط شرکت برق منطقه ای گیلان از شرکت ایران ترانسفو زنجان خریداری و به محل پست حمل شده است.

سیاهکل با هدف پایداری شبکه و تقویت برق منطقه سیاهکل و تامین برق پایدار و مطمئن و رفاه حال مشترکان منطقه شامل دو فیدر ورودی خط 63 کیلوولت و 14 فیدر خروجی خط 20 کیلوولت و دو فیدر خازنی، دارای دو ترانس با ظرفیت برق

و باسیستم کنترلی از نوع معمولی طراحی شده است.

آزادگان ادامه داد: این پروژه تاکنون در بخش تأمین تجهیزات حدود 40 درصد و در بخش عملیات ساختمانی اعم ازبررسی و تعیین محل پست، تسطیح و عملیات خاکی ، دیوارکشی و ساختمان عمومی و فونداسیون حدود 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود 33 درصد عنوان کرد و خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی انجام یافته این پروژه در سال 1389 به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل برق گیلان یادآور شد:عملیات اجرایی این پروژه از اول فروردین ماه سال جاری شروع شده است، مشاور پروژه شرکت مشانیر، پیمانکار پروژه شرکت مبنا نیرو بوده و اعتبار تخصیص یافته به این پروژه حدود 50 میلیارد ریال است.