به گزارش خبرنگار مهر، عادل سلیمانی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گیلان به مناسبت آغاز ایام الله دهه مبارک فجر با اشاره به نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی صحیح و امیدآفرینی در جامعه اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس واقعیت‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی ایفا کنند.

دهه فجر یادآور وحدت ملی و مسئولیت خدمت‌رسانی

وی با اشاره به ایام‌الله دهه فجر افزود: دهه فجر یادآور تجلی اراده مردم، وحدت ملی و احیای هویت ملی و مذهبی کشور است و طی بیش از چهار دهه، با هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی ایران در مسیر عزت و پایداری حرکت کرده است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان تصریح کرد: وظیفه ما به‌عنوان خادمان مردم، ارائه خدمات مؤثر، صادقانه و پایدار در حوزه زیرساخت‌های حیاتی از جمله برق است.

وی با بیان اینکه طی شش ماه گذشته بازنگری جدی در برنامه‌ها و پروژه‌های شرکت انجام شده است، گفت: تلاش کردیم متناسب با منابع موجود و نیاز واقعی استان، پروژه‌هایی در اولویت قرار گیرند که بیشترین نقش را در پایداری شبکه برق داشته باشند.

نصب بزرگ‌ترین ترانس‌های برق گیلان در پست‌های ۲۳۰ کیلوولت

مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان از اجرای پروژه‌های مهم در سطح استان خبر داد و افزود: افزایش ظرفیت پست‌های ۲۳۰ کیلوولت شهید عضدی و پونل از مهم‌ترین پروژه‌هاست که برای نخستین‌بار دو دستگاه ترانسفورماتور ۲۵۰ مگاولت‌آمپری به‌عنوان بزرگ‌ترین ترانس‌های شبکه برق گیلان به استان منتقل شده است.

وی ادامه داد: ارزش هر یک از این ترانس‌ها بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است و اجرای این پروژه‌ها در مجموع حدود ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر دارد که تأثیر بسزایی در افزایش پایداری شبکه برق استان خواهد داشت.

به گفته وی، یکی از این ترانس‌ها نصب شده و ترانس دوم نیز پیش از عید نوروز به استان حمل و نصب خواهد شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان از آماده‌سازی ۱۲ پروژه برای افتتاح در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: ارزش این پروژه‌ها حدود 30 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که با احتساب قیمت روز، ارزش آن‌ها به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

پروژه‌های پیش از پیک تابستان و پست ۴۰۰ کیلوولت

وی افزود: علاوه بر پروژه‌های دهه فجر، طرح‌هایی به ارزش حدود ۶۵۰ میلیارد تومان برای اجرا پیش از تابستان پیش‌بینی شده که شامل افزایش ظرفیت پست‌ها و توسعه شبکه انتقال برق است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به برنامه احداث نخستین پست ۴۰۰ کیلوولت استان گفت: این پروژه با اعتباری حدود ۵ همت در دستور کار قرار دارد، طراحی آن آغاز شده و رایزنی با فاینانسورها برای تأمین منابع مالی در حال انجام است.

سلیمانی با اشاره به محدودیت منابع مالی صنعت برق تصریح کرد: مجموع پروژه‌های پیش‌بینی‌شده نیازمند بیش از ۲۰ همت اعتبار است که فراتر از منابع داخلی شرکت و حتی بودجه سالانه استان است، اما تلاش شده با استفاده از ظرفیت‌های ملی و راهکارهای ابتکاری، اجرای پروژه‌ها دنبال شود.

تمرکز پروژه‌ها در مناطق پرچالش استان

مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان به پروژه‌های مهم در غرب استان، لاهیجان، رشت، چابکسر، لنگرود و تالش اشاره کرد و گفت: افزایش ظرفیت پست‌ها، احداث پست‌های جدید انتقال و فوق‌توزیع، تبدیل خطوط تک‌مداره به چهارمداره و استفاده از پست‌های سیار برای عبور از پیک مصرف تابستان، از جمله اقدامات در دست اجراست.

وی تأکید کرد: اولویت اصلی در انتخاب و اجرای پروژه‌ها، حل مشکلات مردم و تأمین برق پایدار در مناطق دارای بیشترین چالش است و سخت‌ترین و اثرگذارترین پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان در پایان با قدردانی از همراهی رسانه‌ها خاطرنشان کرد: انتظار ما از رسانه‌ها، انعکاس تلاش‌های انجام‌شده در صنعت برق و کمک به تقویت امید و اعتماد عمومی در شرایط حساس کنونی کشور است.