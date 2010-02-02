در 20 سال اخیر این قدر عصبانی نشده بودم / تاوان اعتقاداتم را می دهم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رسول کربکندی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با صحبت‌هایی که بعد از بازی با تیم فوتبال سپاهان اصفهان مطرح کرد، اظهار داشت: همه فوتبال دوستان مرا می‌شناسند و می‌دانند که من سعی می‌کنم همیشه خودم را کنترل کنم ولی شرایط آن بازی به گونه‌ای پیش رفت که کنترل آن از دستم خارج شد.



وی افزود: بعد از بازی با سپاهان طی این پنج روزی که گذشت به دلیل برخی مصاحبه‌ها، نامه‌نگاری‌ها و برخی مسائل یکی از سخت‌ترین دوران مربیگری خود را سپری کردم.



کربکندی اضافه کرد: با این حال یک سری اتفاقاتی افتاد که نباید می‌افتاد و امیدوارم دیگر شاهد تکرار چنین موضوعاتی در فوتبال ایران نباشیم.



فوتبال ما رسیدگی می‌خواهد



وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که از او پرسیده بود، شما هفته گذشته گفته بودید فوتبال ما فوتبال کثیفی است آیا فشار بعد از بازی باعث شده که چنین جملاتی را مطرح کنید، اظهار داشت: این اعتقاد من است و فوتبال ما رسیدگی می‌خواهد.



کربکندی تصریح کرد: اعتقاد من این است که مسئولان سیاسی مملکت باید وارد این عرصه شوند و فوتبال را کنترل کنند و با قانون مند کردن آن همه چیز را تحت کنترل قرار دهند.



سرمربی تیم صبای قم با اشاره به عواقب سخنانی که بعد از بازی با سپاهان عنوان کرده بود، اظهار داشت: شاید به خاطر این اعتقاد تاوان سختی بدهم ولی متاسفانه باید بگویم فوتبال ما حاشیه‌های زیادی دارد و این حاشیه‌ها همه چیز را تحت الشعاع قرار داده و همین مسئله می‌تواند در درازمدت به فوتبال کشور ضربه بزند.



وی افزود: من برای گفتن این حرف‌ها دلایل خاص خودم را دارم و هر کس که می‌گوید فوتبال ما کثیف نیست، ملاحظه برخی مسائل را می‌کند.



کربکندی در رابطه با این سئوال که ذوب آهن هم یک تیم اصفهانی بود چرا در این بازی تنشی ایجاد نشد، گفت: اگر در این بازی تنشی ایجاد نشد به این دلیل بود که همه اینها اصفهانی بودند.



بازیکنان صبا در زدن ضربه آخر خوب عمل نکردند



سرمربی تیم فوتبال صبای قم در مورد بازی تیم اش مقابل ذوب آهن اصفهان گفت: تیم ذوب آهن را خوب می‌شناختم، این تیم، تیم خوبی است، بازیکنانش کار گروهی خوبی دارند ولی با توجه به شناختی که از این تیم داشتم عملا تمام راه ذوب آهن را بستم به طوری که سرمربی این تیم مجبور شد بهترین بازیکنان خود را تعویض کند.



وی در ادامه اظهار داشت: نیمه اول توپ و میدان دست ما بود و در روند بازی چند موقعیت گل زنی داشتیم ولی متاسفانه بازیکنان صبای قم در زدن ضربات آخر خوب عمل نکردند و در نیمه اول تنها یکی از موقعیت‌های ما تبدیل به گل شد.



کربکندی گفت: نیمه دوم بازی تیم ذوب آهن برای جبران نتیجه و نیز رهایی از شکست میدان داری کرد و تا حدودی میانه میدان را در دست گرفت در نتیجه موفق به جبران گل خورده خود شد و نتیجه را به تساوی کشاند و این وضعیت تا پایان باقی ماند.



تساوی خانگی صبای قم مقابل ذوب آهن



تیم فوتبال صبای قم از سری مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس عصر سه شنبه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم به مصاف تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان رفت و با نتیجه 1 بر 1 تن به تساوی داد.



این بازی که در هفته بیست و ششم لیگ برتر برگزار شد برای تیم صبای قم محسن بیاتی‌نیا در دقیقه 41 و پیام صادقیان برای ذوب آهن اصفهان در دقیقه 66 بازی گلزنی کردند.



این بازی با چهار کارت زرد همراه بود که سهم تیم ذوب آهن اصفهان از این تعداد سه کارت زرد بود.



کارت‌های زرد تیم ذوب آهن را کیوان امرایی، قاسم حدادی و حسن اشجاری گرفتند و تنها کارت زرد تیم صبا به علیرضا لطیفی داده شد.



بر اساس این گزارش، تیم صبای قم با این تساوی 33 امتیازی شد و با دو پله به رده هشتم جدول صعود کرد.



ذوب آهن اصفهان نیز با 46 امتیاز در مکان دوم جدول رده‌بندی ابقا شد.



رسول کربکندی سرمربی تیم صبای قم به دلیل پاره‌ای از مشکلات به وجود آمده در بازی قبلی این تیم مقابل سپاهان اصفهان، هدایت تیم خود را از روی سکوی تماشاگران برعهده داشت.