خبرگزاری مهر – گروهاستانها: فوتبال اصفهان، نه فقط بازی با توپ، که قصهای از عشق، امید و غرور است؛ شهری که در هر کوچه و خیابانش، طنین شادی و هیجان فوتبال شنیده میشود. ذوبآهن و سپاهان، دو نامی که دل هر هوادار را میلرزاند و یادآور روزهایی است که استادیومها پر از فریاد و شور بود.
امروز هدایت این دو تیم، در دستان کسانی است که خود روزی اسطورههای این خاک و این زمینها بودند: قاسم حدادیفر در ذوبآهن و محرم نویدکیا در سپاهان. آنها با قلبهایی سرشار از عشق و خاطراتی که از دل استادیومها تا خانه هواداران جاری است، نه فقط سرمربی، بلکه چراغ امید نسل جدید شدهاند.
ذوبآهن با کمترین امکانات، هر روز جنگیدن و ایستادگی را به ما یادآوری میکند و نشان میدهد که شجاعت و اراده، از هر کمبودی قویتر است. سپاهان، با هماهنگی بهتر و گامهای محکم، مسیر پیشرفت را طی میکند اما هنوز نیازمند پشتیبانی همه ماست. فوتبال اصفهان، رگ زندگی این شهر است؛ اگر هواداران و مدیران دست در دست هم دهیم، میتوانیم دوباره جشنهای قهرمانی و لحظههای بینظیر شادی را ببینیم.
۲ پیشکسوت فوتبال اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تلاش، عشق و امید این ۲ تیم سخن گفتهاند؛ حرفهایی که مثل نسیم صبحگاهی، دل را تازه میکند و باور به روزهای درخشان را زنده نگه میدارد. فوتبال اصفهان دوباره خواهد درخشید، و قلبهای ما همراهش خواهند تپید.
کربکندی: ذوبآهن با کمترین امکانات در حال جنگیدن است
رسول کربکندی، پیشکسوت فوتبال اصفهان در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره شرایط فعلی ذوبآهن و بازی شب گذشته این تیم در مقابل فولاد خوزستان اظهار کرد: ذوبآهن در شرایطی قرار دارد که با حداقل امکانات و کمترین بازیکن، در مقابل تیمهایی بازی میکند که از نظر بازیکن و بودجه شرایط بسیار بهتری دارند. با این حال، بازیکنان جوان این تیم با انگیزه بالا و تلاش فراوان نشان دادهاند که حاضر نیستند بهراحتی در برابر تیمهای پرستاره تسلیم شوند. همین انگیزه و دوندگی است که گاهی بازیکنان گرانقیمت را هم به زانو در میآورد.
وی افزود: جدول لیگ بسیار حساس شده و نتایج هر هفته میتواند تأثیر زیادی در جایگاه تیمها داشته باشد. ذوبآهن با وجود تلاش بازیکنانش کار سختی دارد، اما اگر این جوانان از فرصت ایجادشده استفاده کنند، میتوانند خود را نشان دهند و آینده را از آنِ خود کنند. همین انگیزه میتواند به موفقیت تیم منجر شود.
کربکندی در ادامه با اشاره به دو شکست خانگی ذوبآهن گفت: باختهای خانگی مقابل آلومینیوم و پیکان، کار تیم را سختتر کرده است. بهنظر من ذوبآهن باید در بازیهای خانگیاش مقابل تیمهای پایین جدول یا تیمهایی که هزینه کمتری داشتهاند، امتیاز از دست ندهد. این بازیها اهمیت زیادی دارند و باید در آنها پیروز شوند تا از منطقه خطر فاصله بگیرند.
وی درباره عملکرد بازیکنان جوان تیم نیز تصریح کرد: قاسم حدادیفر به جوانها فرصت داده و همین موضوع باعث شده که تیم باانگیزهتر باشد. در بازی مقابل استقلال هم دیدیم که بازیکنان با تمام توان جنگیدند و چیزی کم نگذاشتند. چنین نمایشهایی نشان میدهد که تیم مسیر درستی را طی میکند.
کربکندی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره صحنهای از بازی که علی اسلامی در نیمه دوم صاحب موقعیت شد، توضیح داد: آن صحنه را هنوز بهطور کامل ندیدهام، اما طبق گزارشها، علی اسلامی میتوانست به لطیفی پاس دهد و موقعیت بهتری ایجاد کند، ولی تصمیم گرفت خودش ضربه بزند. بازیکن همیشه دوست دارد خودش گل بزند و دیده شود. چنین موقعیتهایی باعث میشود تجربه بهدست بیاورند و در آینده تصمیمهای بهتری بگیرند.
پیشکسوت فوتبال اصفهان درباره عملکرد قاسم حدادیفر نیز گفت: با توجه به بضاعت ذوبآهن، عملکرد حدادیفر تا اینجای لیگ قابل قبول است. تیمش بیرون از خانه در برخی بازیهای سخت مثل دیدار با استقلال توانسته امتیاز بگیرد، اما همان دو باخت خانگی کمی آنها را عقب انداخت. به نظر من با توجه به سرمایهگذاری محدود و بازیکنان جوانی که در اختیار دارد، کارنامه حدادیفر مثبت و شایسته حمایت است.
کربکندی در پایان خاطرنشان کرد: من فکر میکنم اگر این روند حفظ شود و به جوانان فرصت داده شود، ذوبآهن میتواند به نتایج بهتری برسد. این تیم نشان داده که در مسیر پیشرفت قرار دارد و اگر کمی تجربه به مجموعه اضافه شود، آینده روشنی در انتظارش خواهد بود.
چرخابی: سپاهان در مسیر پیشرفت است
حسین چرخابی، پیشکسوت فوتبال اصفهان در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد سپاهان در دیدارهای اخیر این تیم اظهار کرد: نتایج غیرقابل انتظاری را از سپاهان در چند هفته گذشته شاهد بودیم و شاید ۹۹ درصد پیشبینیهایی که درباره نتایج این تیم انجام میشد، برخلاف انتظار رقم خورد، اما این موضوع دلایل مشخصی دارد. باید بدانیم در فوتبال چیزی به نام شانس وجود ندارد؛ فوتبال یک علم است و اگر مطابق اصول علمی آن عمل شود، در مجموع میتوان نتایج خوبی بهدست آورد.
وی ادامه داد: تیمی که در ابتدای فصل دگرگونی زیادی را تجربه میکند، حداقل به هشت هفته زمان نیاز دارد تا به هماهنگی برسد. در مقابل، تیمهایی مانند تراکتور که تغییرات کمتری داشتهاند، زودتر هماهنگ میشوند. معمولاً تیمهای مدعی پیش از آغاز فصل تمرکز زیادی بر یارگیری دارند و این مسئله درباره سپاهان هم صدق میکند. خوشبختانه این مشکل در سپاهان کمکم در حال برطرف شدن است و محرم نویدکیا اکنون تقریباً ترکیب اصلی خود را شناخته است.
چرخابی با اشاره به دیدار سپاهان برابر استقلال خوزستان گفت: سپاهان در این بازی عملکردی منطقی از خود به نمایش گذاشت. خوشبختانه در هماهنگی بین بازیکنان سپاهان پیشرفت محسوسی مشاهده شد. هرچند در دقایق ابتدایی تیم تقابل با استقلال خوزستان را با انرژی پایینتری آغاز کرد، اما با گذشت زمان ریتم بهتری گرفت و هماهنگی بین بازیکنان بیشتر شد.
وی با اشاره به اینکه در خط دفاع عملکرد سپاهان مطلوب بود افزود: استفاده از بازیکنان در پستهای تخصصی، بهویژه در قلب خط دفاع، تأثیر مثبتی بر نظم تیم گذاشته است. در مجموع، عناصر تیمی بهویژه در بخش میانی و دفاعی نسبت به ابتدای فصل هماهنگتر شدهاند و فشار روانی روی بازیکنان نیز کاهش یافته است.
فاز تهاجمی سپاهان نیازمند بهبود است
پیشکسوت فوتبال اصفهان در خصوص وضعیت هجومی سپاهان گفت: از نظر تیمی پیشرفت خوبی حاصل شده، اما در فاز تهاجمی همچنان نیاز به بهبود وجود دارد.
وی با اشاره به نیاز سپاهان به جذب یک مهاجم خلاق تصریح کرد: تیم در انتقال از دفاع به حمله نیز پیشرفت قابل توجهی داشته و فاصله بین خطوط بهتر شده است. اکنون بازیکنان میدانند در موقعیتهای مختلف چگونه باید عمل کنند که این هماهنگی تیمی نشاندهنده تمرینات هدفمند در است.
چرخابی در پایان خاطرنشان کرد: بهطور کلی عملکرد سپاهان را در این مقطع مثبت ارزیابی میکنم. تیم از نظر هماهنگی، تمرکز و آرامش روانی رشد کرده و اگر بتواند در فاز تهاجمی نیز کیفیت حملات خود را افزایش دهد، بدون تردید در ادامه لیگ عملکرد درخشانی خواهد داشت.
فوتبال اصفهان، قلبی است که هنوز با تمام قدرت میتپد. ذوبآهن و سپاهان، هر کدام به شیوه خود، نشان میدهند که عشق، تلاش و امید میتواند هر مانعی را پشت سر بگذارد. این تیمها نه فقط نماینده باشگاهها، بلکه نماد شور و غیرت هواداران، جوانان مستعد و پیشکسوتانی هستند که دلشان برای فوتبال شهر میتپد.
هر پاس، هر دویدن و هر گل، پیام روشنی است از اراده و عشق به فوتبال هیچگاه کم نمیشود و همیشه راه برای درخشش هست. با شجاعت، همدلی و حمایت همه ما، استادیومها دوباره پر از هیجان خواهند شد و لحظاتی خلق خواهند شد که همیشه در خاطرهها زنده میماند.
پس بیایید با ایمان به آینده و عشق به فوتبال، مطمئن باشیم که روزهای روشن و پرشور فوتبال اصفهان بازمیگردند و قلب این شهر، همچنان با شور و عشق خواهد تپید. مطمئن باشید این فقط یک شعار نیست؛ این وعده فوتبال اصفهان است.
