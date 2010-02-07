ظرفیت پستهای برق در سمنان دو هزار مگاولت آمپر افزایش یافت

سید زمان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: ظرفیت پستهای انتقال و فوق توزیع در این استان از 60 مگاولت آمپر به سه هزار و 43 مگاولت آمپر افزایش یافته است .

وی افزود: در حال حاضر ظرفیت پستهای 400 کیلوولت استان 700 مگاولت آمپر، ظرفیت پست های 230 کیلوولت استان یک هزار و 320 مگاولت آمپر و ظرفیت پست های 63 کیلوولت این استان یک هزار و 33 مگاولت آمپر است که افزایشی معادل دو هزار و 983 مگاولت آمپر را نشان می دهد .

به گفته وی، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی صنعت برق سمنان دارای 95 کیلومتر مدار خطوط 63 کیلوولت بود که هم اکنون 639 کیلومتر مدار خطوط 400 کیلوولت و 442 کیلومتر مدار، خطوط 230 کیلوولت و 669 کیلومتر مدار خطوط 63 کیلوولت وجود دارد .

حسینی ادامه داد: در سال های پس از انقلاب اسلامی جمعا یک هزار و 931 کیلومتر مدار به طول خطوط انتقال و فوق توزیع این استان افزوده شده است .

وی تعداد پست های فوق توزیع برق را قبل از انقلاب اسلامی تنها دو پست 63 کیلوولت عنوان کرد و گفت: هم اکنون با احداث 29 پست برق، تعداد پست های انتقال و فوق توزیع به 31 پست رسیده است .

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان خاطرنشان کرد: این تعداد شامل دو پست 400 کیلوولت، هفت پست 230 کیلوولت و 22 پست 63 کیلوولت است.