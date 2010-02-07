ظرفیت پستهای برق در سمنان دو هزار مگاولت آمپر افزایش یافت

سید زمان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: ظرفیت پستهای انتقال و فوق توزیع در این استان از 60 مگاولت آمپر به سه هزار و 43 مگاولت آمپر افزایش یافته است.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت پستهای 400 کیلوولت استان 700 مگاولت آمپر، ظرفیت پست های 230 کیلوولت استان یک هزار و 320 مگاولت آمپر و ظرفیت پست های 63 کیلوولت این استان یک هزار و 33 مگاولت آمپر است که افزایشی معادل دو هزار و 983 مگاولت آمپر را نشان می دهد.
به گفته وی، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی صنعت برق سمنان دارای 95 کیلومتر مدار خطوط 63 کیلوولت بود که هم اکنون 639 کیلومتر مدار خطوط 400 کیلوولت و 442 کیلومتر مدار، خطوط 230 کیلوولت و 669 کیلومتر مدار خطوط 63 کیلوولت وجود دارد.
حسینی ادامه داد: در سال های پس از انقلاب اسلامی جمعا یک هزار و 931 کیلومتر مدار به طول خطوط انتقال و فوق توزیع این استان افزوده شده است.
وی تعداد پست های فوق توزیع برق را قبل از انقلاب اسلامی تنها دو پست 63 کیلوولت عنوان کرد و گفت: هم اکنون با احداث 29 پست برق، تعداد پست های انتقال و فوق توزیع به 31 پست رسیده است.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان خاطرنشان کرد: این تعداد شامل دو پست 400 کیلوولت، هفت پست 230 کیلوولت و 22 پست 63 کیلوولت است.
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