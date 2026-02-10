به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران در جلسه شورای مشورتی و نظارتی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، اظهار داشت: پرونده‌های معوق باید با مدیریت و برنامه ریزی منظم و مستمر همچنین با یک نگاه ویژه و تمرکز بیشتر بررسی شوند تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

ضرورت شناسنامه‌دار کردن پرونده‌ها و رفع موانع رسیدگی

دادستان تهران با اشاره به موانع موجود در روند رسیدگی، از جمله نیاز به اخذ نظریه کارشناس، تأخیر در بازگشت نیابت‌ها، عدم وصول پاسخ استعلام‌ها و تکمیل نشدن تحقیقات، تأکید کرد: تمامی پرونده‌ها باید احصاء، شناسنامه‌دار و روزانه پایش شوند تا موانع موجود شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی عملیاتی انجام شود.

پیگیری روزانه برنامه عملیاتی قوه قضاییه

وی ادامه داد: روند برنامه عملیاتی قوه قضاییه باید به‌صورت مستمر، روزانه و با دقت در تمامی بخش‌ها به‌طور کامل رصد و پیگیری شود. پر واضح است که اجرای این برنامه، تضمین‌کننده تحقق اهداف تحول‌گرایانه قوه قضاییه خواهد بود.

رشد استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی

صالحی بیان کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم در تسریع و تسهیل در روند رسیدگی‌ها و اجرای احکام، بهره‌مندی از سامانه هوشمند استعلامات مالی است. در دادسرای ناحیه ۲۸، میزان استفاده از این سامانه با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است که ان‌شاءالله این روند افزایشی با جدیت بیشتری ادامه یابد.

اهمیت اجرای احکام و پیگیری مؤثر

دادستان تهران اجرای احکام را «مرحله شیرین دادرسی» دانست و از قضات و کارکنان قضایی خواست: صدور و پیگیری جدی برگ جلب‌ها؛ توجه ویژه به تأمین‌ها و ضبط آنها در صورت عدم معرفی به موقع محکوم علیهم از سوی کفیلان و وثیقه گذاران؛ استفاده مؤثر از تماس تلفنی با کفیل، وثیقه‌گذار و محکوم علیه

وی تأکید کرد: در بسیاری از موارد، اجرای حکم از طریق تماس تلفنی مؤثرتر از جلب فیزیکی است و باید از این ظرفیت به‌صورت جدی استفاده شود.

دادستان تهران با اشاره به دیدار اخیر با مقام معظم رهبری گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، مسئولان باید دو برابر گذشته تلاش کنند. انتظار می‌رود همکاران قضایی در دو ماه پایانی سال با تمرکز بیشتر، روند رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع کنند تا پاسخ قانع‌کننده‌ای به مردم ارائه شود.

نقش دستگاه قضایی در ارتقای رضایت عمومی

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با هدایت مقام معظم رهبری با وجود چالش‌ها و دشمنی‌ها در مسیر رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم حرکت می‌کند، افزود: انتظار به‌حق مردم از دستگاه قضایی، برخورد قاطع و سریع با مفاسد است. رسیدگی دقیق و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مهم، نقش مهمی در افزایش رضایت عمومی دارد.