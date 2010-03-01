همکاری آرونوفسکی و آنجلینا جولی در یک فیلم اقتباسی

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر این پروژه اقتباسی است از رمان تاریخی "سرینا: یک داستان" نوشته ران راش است که در سال 2008 منتشر و با تحسین منتقدان مواجه شد.



در صورت برگزیده شدن آرونوفسکی به کارگردانی این پروژه آنجلینا جولی در نقش اول فیلم حاضر خواهد شد.کریس کایل که پیش از این فیلمنامه فیلم های کاترین بیگلو چون " وزن آب" و" کی 19- بیوه ساز" را نوشته ،نگارش فیلمنامه این پروژه را بر عهده داشته و نیک وکسلر که تهیه کننده فیلم هایی چون "جاده" ، " خمسر مسافر زمان" و "جاده جایگزین" بوده ، تهیه کنندگی فیلم "سرینا" را بر عهده خواهد داشت.



داستان فیلم در مناطق کوهستانی کارولینای شمالی و در سال 1929 رخ می دهد که زوج جوانی یک امپراتوری چوب بری را درآنجا تشکیل می دهد.



آرونوفسکی که به تازگی فیلمبرداری "قوی سیاه" را به پایان رسانده می گوید فیلمنامه "سرینا" حال و هوایی به شدت نزدیک به فیلم " خون به پا می شود" ساخته پل تامس اندرسن را دارد.آنجلینا جولی هم که اخیرا از بازی در قسمت دوم فیلم " تحت تعقیب" فارغ شده و هم اکنون با جانی دپ در فیلم " گردشگر " همبازی شده ،برای نقش افرینی در این فیلم اقتباسی ابراز تمایل کرده است.



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