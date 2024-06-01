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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۱۸

برنده و بازنده ناراحت بودند؛

وقتی که بازیکنان دو تیم گریه کردند/هواداران استقلال هم اتهام زدند

وقتی که بازیکنان دو تیم گریه کردند/هواداران استقلال هم اتهام زدند

هواداران استقلال کمیته داوران فدراسیون فوتبال را متهم به حمایت از پرسپولیس کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیروزی دو بر صفر استقلال برابر پیکان و برد پرسپولیس برابر مس رفسنجان که منجر به قهرمانی سرخپوشان شد هواداران استقلال علیه کمیته داوران و فدراسیون فوتبال شعار داده و آنها را متهم به هواداری و حمایت یک طرفه از پرسپولیس کردند.

* در پایان بازی نکونام به سمت هواداران استقلال آمد و در مقابل آنها تعظیم کرد. هواداران هم از نکونام حمایت کردند.

* با اینکه دقایقی از بازی گذشته بود کادر فنی و بازیکنان استقلال در گوشه ای از زمین ایستاده بودند. سرمربی آبی پوشان آنها را دور یکدیگر جمع و دقایقی با آنها صحبت کرد.

* بازیکنان پیکان هم که تیمشان به دسته پایین تر سقوط کرده بود ناراحت بر روی زمین افتاده بودند که سرمربی تیم به سمت آنها رفت تا آنها را به سمت رختکن ببرد.

* پیمان بابایی، آرمین سهرابیان، یامگا و آتیلا حجازی که تماشاگر بازی از روی سکوها بودند به شدت ناراحت بوده و نای بلند شدن از روی زمین را نداشتند.

* بازیکنان استقلال با گریه زمین را ترک کردند و به شدت از این اتفاق ناراحت بودند.

* فرشید سمیعی و شهریاری به سمت بازیکنان رفته و آنها را دلداری دادند.

* جواد نکونام به هنگام خروج از زمین چمن در حلقه هواداران گرفتار شد و طرفداران استقلال از او خواستند تا برای فصل آینده تیمی پرقدرت بسازد.

* روزبه چشمی و مهراد محمدی زمین را ترک نکرده و در حال صحبت با دو تن از اعضای کادر فنی بودند.

کد مطلب 6125224

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    نظرات

    • ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
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      بازی برد و باخت داره به جای ایجاد حواشی و تیم رقیب متهم کردن روی تیم خودت متمرکز شوی بهتر است . اوسمار به تو و مربی پرحاشیه ات درس ادب داد .درس بگیر
    • کیسه سوز IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
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      خداییش فک کن دقایق آخر گل بزنی اونم بنظر کیسه کشا آفساید وقهرمان شی ،خداوکیلی موندم چکار کردن که خدا داره اینطور مجازاتشان میکنه
    • افضل ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
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      بااینکه یک پرسپولیسی متعصب هستم ولی بخاطر شادی دل هوارداران استقلال گفتم ایندفعه استقلال قهرمان بشه ولی....اونقدر آقای نکونام وهاشمی نسب حرکات وسکنات دور ازشان یک مربی رو ازخودشان نشان داد که گقتم حیفه این مربیها یه قهرمانی باتیم استقلال داشته باشه

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