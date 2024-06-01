وقتی که بازیکنان دو تیم گریه کردند/هواداران استقلال هم اتهام زدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیروزی دو بر صفر استقلال برابر پیکان و برد پرسپولیس برابر مس رفسنجان که منجر به قهرمانی سرخپوشان شد هواداران استقلال علیه کمیته داوران و فدراسیون فوتبال شعار داده و آنها را متهم به هواداری و حمایت یک طرفه از پرسپولیس کردند.

* در پایان بازی نکونام به سمت هواداران استقلال آمد و در مقابل آنها تعظیم کرد. هواداران هم از نکونام حمایت کردند.

* با اینکه دقایقی از بازی گذشته بود کادر فنی و بازیکنان استقلال در گوشه ای از زمین ایستاده بودند. سرمربی آبی پوشان آنها را دور یکدیگر جمع و دقایقی با آنها صحبت کرد.

* بازیکنان پیکان هم که تیمشان به دسته پایین تر سقوط کرده بود ناراحت بر روی زمین افتاده بودند که سرمربی تیم به سمت آنها رفت تا آنها را به سمت رختکن ببرد.

* پیمان بابایی، آرمین سهرابیان، یامگا و آتیلا حجازی که تماشاگر بازی از روی سکوها بودند به شدت ناراحت بوده و نای بلند شدن از روی زمین را نداشتند.

* بازیکنان استقلال با گریه زمین را ترک کردند و به شدت از این اتفاق ناراحت بودند.

* فرشید سمیعی و شهریاری به سمت بازیکنان رفته و آنها را دلداری دادند.

* جواد نکونام به هنگام خروج از زمین چمن در حلقه هواداران گرفتار شد و طرفداران استقلال از او خواستند تا برای فصل آینده تیمی پرقدرت بسازد.

* روزبه چشمی و مهراد محمدی زمین را ترک نکرده و در حال صحبت با دو تن از اعضای کادر فنی بودند.