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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۹

سالانه؛

19 هزار تن گوشت قرمز در خراسان جنوبی تولید می شود

19 هزار تن گوشت قرمز در خراسان جنوبی تولید می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از تولید سالانه 19 هزار تن گوشت قرمز در سطح این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این استان سالانه 35 هزار و 500 تن گوشت مرغ و بیش از پنج هزار و 600 تن تخم مرغ تولید می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تعداد 193 واحد گاو شیری با ظرفیت چهار هزار و 950 راس دام مولد، 102 واحد گوساله پرواری با ظرفیت پنج هزار و 445 راس و 73 واحد بره پرواری با ظرفیت 17 هزار و 645 راس در استان فعال است.

زاری خراسان جنوبی را از استانهای مستعد پرورش شتر دانست و افزود: هم اکنون 15 درصد از جمعیت کشور در خراسان جنوبی وجود دارد.

وی وجود چرخه کامل گوشت مرغ، سازگاری گوسفند بلوچی با شرایط آب و هوایی منطقه و تولید پشم بسیار مرغوب که بخش عمده ای از صنعت فرش کشور به آن وابسته است را از استعدادها و مزیتهای بخش دامپروری استان برشمرد.

زاری همچنین پرورش بز کرکی و تولید کرک با ارزش اقتصادی بسیار بالا را نیز از جمله این استعدادها عنوان کرد و بیان داشت: این سازمان در راستای اهداف تعیین شده با حمایت از بخش خصوصی از سرمایه گذاران متقاضی فعالیت در صنایع وابسته به محصولات دامی استقبال و حمایت می کند.

وی بیان کرد: همچنین وجود دشتهای مستعد، فرهنگ دامداری و دامپروری و عشایری، وجود نژاد گوسفند بلوچی به عنوان تولید کننده پشم مرغوب، بز کرکی با قابلیت های فراوان تولید کرک، جمعیت بالای شتر و فرهنگ شترداری، بز بومی و تنوع آب و هوایی به این استان موقعیتی خاص در زمینه تولیدات دام و طیور داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: افزایش کیفیت و استاندارد محصولات دامی و توسعه صادرات، افزایش تولید محصولات دامی در جهت تامین پروتئین حیوانی، افزایش بهره وری و راندمان در فرآیند تولید محصولات دامی و کاهش ضایعات در فرآیند تولید و فراوری محصولات دامی از مهمترین فعالیت های معاونت تولیدات دامی سازمان است.

کد مطلب 1043685

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