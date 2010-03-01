19 هزار تن گوشت قرمز در خراسان جنوبی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این استان سالانه 35 هزار و 500 تن گوشت مرغ و بیش از پنج هزار و 600 تن تخم مرغ تولید می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تعداد 193 واحد گاو شیری با ظرفیت چهار هزار و 950 راس دام مولد، 102 واحد گوساله پرواری با ظرفیت پنج هزار و 445 راس و 73 واحد بره پرواری با ظرفیت 17 هزار و 645 راس در استان فعال است.

زاری خراسان جنوبی را از استانهای مستعد پرورش شتر دانست و افزود: هم اکنون 15 درصد از جمعیت کشور در خراسان جنوبی وجود دارد.

وی وجود چرخه کامل گوشت مرغ، سازگاری گوسفند بلوچی با شرایط آب و هوایی منطقه و تولید پشم بسیار مرغوب که بخش عمده ای از صنعت فرش کشور به آن وابسته است را از استعدادها و مزیتهای بخش دامپروری استان برشمرد.

زاری همچنین پرورش بز کرکی و تولید کرک با ارزش اقتصادی بسیار بالا را نیز از جمله این استعدادها عنوان کرد و بیان داشت: این سازمان در راستای اهداف تعیین شده با حمایت از بخش خصوصی از سرمایه گذاران متقاضی فعالیت در صنایع وابسته به محصولات دامی استقبال و حمایت می کند.

وی بیان کرد: همچنین وجود دشتهای مستعد، فرهنگ دامداری و دامپروری و عشایری، وجود نژاد گوسفند بلوچی به عنوان تولید کننده پشم مرغوب، بز کرکی با قابلیت های فراوان تولید کرک، جمعیت بالای شتر و فرهنگ شترداری، بز بومی و تنوع آب و هوایی به این استان موقعیتی خاص در زمینه تولیدات دام و طیور داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: افزایش کیفیت و استاندارد محصولات دامی و توسعه صادرات، افزایش تولید محصولات دامی در جهت تامین پروتئین حیوانی، افزایش بهره وری و راندمان در فرآیند تولید محصولات دامی و کاهش ضایعات در فرآیند تولید و فراوری محصولات دامی از مهمترین فعالیت های معاونت تولیدات دامی سازمان است.