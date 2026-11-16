به گزارش خبرگزاری مهر، حمید آمیغی با تشریح وضعیت تولیدات دامی هرمزگان، اظهار کرد: جمعیت دامی استان شامل ۷۵۵ هزار و ۶۴۸ رأس بز، ۱۴۴ هزار و ۸۶۳ رأس گوسفند، ۳۶ هزار و ۸۵۸ رأس گاو و ۱۹ هزار و ۶۴۶ نفر شتر است.

وی افزود: در حال حاضر ۳۳۷ واحد دامپروری صنعتی در استان فعال است که ظرفیت اسمی این واحدها ۵۲ هزار و ۹۳۱ رأس دام برآورد می‌شود.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش دامپروری استان، خاطرنشان کرد: توسعه پایدار دامپروری و افزایش بهره‌وری با توجه به جمعیت دامی و واحدهای صنعتی فعال از اولویت‌های این مدیریت است.