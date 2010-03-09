نمایشگاه مشبک با موضوع آیات قرآن در خرم آباد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حاشیه نمایشگاه علوم قرآنی لرستان که به مناسبت سی و دومین دوره مسابقات قرآن کریم در مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد برپا شده است 15 اثر مشبک کاری با موضوع آیات قرآن به نمایش گذاشته شده است.

آثار به نمایش گذاشته در این نمایشگاه متعلق به هنرمند لرستانی "حسن علی حیدری" و فرزندانش "آزاده و آرزو حیدری" است.

این آثار حاصل تلاشهای دو ساله این خانواده هنرمند لرستانی است.

این در حالی است که پیش از این نیز نمایشگاه علوم قرآنی ویژه مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه لرستان در محل مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد دایر شده بود.

در این نمایشگاه کتب و نرم افزارهای قرآنی و آثار هنری با موضوع قرآن کریم به نمایش گذاشته شده است.

در قالب این نمایشگاه که با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اوقاف و امور خیریه لرستان برپا شده است، مرکز تحقیقات رایانه ای علوم اسلامی، موسسه راسخون، دارالنشر اسلام آثار قرآنی خود را به نمایش گذاشته اند.

همچنین همزمان با مسابقات قرآنی هنرمند خوشنویس لرستانی کتابت کل قرآن کریم به خط نستعلیق و یا دیوانی را آغاز کرد.

به گزارش مهر، مهران جمشیدیان خوشنویس لرستانی در این رابطه اظهار داشت: کاغذهای مورد نیاز جهت خوشنویسی قرآن کریم را خریداری و با انتخاب خط مورد نظر که دیوانی و یا نستعلیق است خوشنویسی آیات قرآن کریم را آغاز کرده ام.

وی در خصوص فعالیت های هنری اش نیز افزود: از سن 19 سالگی فعالیت خوشنویسی من آغاز شد اما موضوعات قرآنی مدت چهار سال است به طور جدی در برنامه کاری ام قرار گرفته است.

این هنرمند خوشنویس لرستانی فعالیت در حوزه قرآن را یک موهبت الهی دانست و تصریح کرد: تا کنون 70 تابلوی خوشنویسی با موضوع آیات قرآنی را خوشنویسی کرده ام که این آثار در قالب دو نمایشگاه با عناوین "مشق نور" و "رویای قلم" به نمایش درآمده است.

این هنرمند لرستانی بیش از 21 اثر خوشنویسی خود را با موضوع آیات قرآن کریم در خطوط نستعلیق، شکسته و دیوانی در نمایشگاه علوم قرآنی که در محل برگزاری سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد در حال برگزاری است به نمایش گذاشته است.