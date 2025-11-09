زنجانی:  خوشنویسی قرآنی زبان دل است نه قلم

به گزارش خبرنگار مهر، در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور، بار دیگر پیوند میان هنر و معنویت چهره‌ای دیگر یافت. خوشنویسان جوان از سراسر کشور با قلم‌های خود نشان دادند که کلام الهی چگونه می‌تواند در قاب هنر، جان تازه‌ای بگیرد و الهام‌بخش نسل دانشجو شود.

امین زنجانی، دارنده مدرک فوق‌ممتاز خوشنویسی با سابقه نزدیک به دو دهه فعالیت هنری و ۶ دوره حضور موفق در جشنواره‌های قرآنی، این بار توانست در بخش هنری جشنواره ملی، جایگاه نخست خوشنویسی را به خود اختصاص دهد.

وی نخستین جرقه علاقه‌اش به هنر قلم را از دوران دبستان دانست و به خبر مهر گفت: کودکی به خوشنویسی علاقه داشتم و مسیرش را با جدیت ادامه دادم. در کنار تحصیل، زمان زیادی صرف تمرین و تجربه کردم و در سال‌های اخیر، خوشنویسی قرآنی بخش مهمی از زندگی هنری من شده است.

وی ابراز کرد: حدود هشت سال پیش تصمیم گرفتم آیات قرآن را محور اصلی آثارم قرار دهم و از آن زمان سعی کردم میان مهارت هنری و تأمل معنوی پیوند برقرار کنم تا جلوه‌ای تازه از خوشنویسی دینی ارائه شود.

به گفته زنجانی، جشنواره‌های قرآنی برای هنرمندان جوان فرصتی‌اند تا هنر خود را در مسیر ارزش‌های الهی هدایت کنند: کسی که هر روز با آیات قرآن سروکار دارد، ناخواسته در فضای معنوی قرار می‌گیرد و این حضور روحی حتی بر سبک زندگی او اثر می‌گذارد.

وی بر این باور است که هنر، زبان مشترک احساس و ایمان است، اظهار کرد: آثار هنری گاهی بیش از سخنرانی‌ها و برنامه‌های رسمی بر دل مخاطب می‌نشیند. هنر، پیام الهی را در سکوت هم منتقل می‌کند.

این هنرمند باسابقه، فضای معنوی جشنواره و حضور صدها دانشجوی هنرمند از سراسر کشور را «صمیمی و الهام‌بخش» خواند و از دست‌اندرکاران برگزاری آن قدردانی کرد و گفت: اصفهان با پیشینه عمیق فرهنگی و هنری‌اش، میزبان شایسته‌ای برای چنین رویدادهایی است که ایمان و هنر را در کنار یکدیگر قرار می‌دهند.