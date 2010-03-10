برگزیدگان مسابقه زیست محیطی کوشکی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان اولین دوره مسابقه یوزپلنگ آسیایی ویژه روزنامه نگاران محیط زیست، در محل سازمان محیط زیست با حضور محمد باقر صدوق معاون سازمان محیط زیست، علی جورابچیان رئیس پروژه بین المللی یوز آسیایی و نورالله مرادی رئیس اداره روابط عمومی سازمان معرفی شدند.

این مسابقه که به ابتکار روابط عمومی سازمان محیط زیست به عنوان شروعی برای فعالیت جدی رسانه ها در حوزه محیط زیست معرفی شد، به وسیله روزنامه نگاران و خبرنگاران و عکاسانی که از پروژه پرورش یوزپلنگ در شرایط نیمه اسارت در میاندشت جاجرم خراسان شمالی دیدن کرده بودند داوری شد.

در این مسابقه زهرا کشوری از روزنامه تهران امروز نفر اول، پوریا سوری از روزنامه فرهیختگان و جواد حیدریان از خبرگزاری مهر، نفرات دوم و مژگان جمشیدی از روزنامه پول نفر سوم در حوزه گزارش نویسی و علیرضا حکیمی فر از سایت خبری سبز پرس برگزیده از سوی روزنامه نگاران بودند.