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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۹

راههای گسترش همکاری دانشگاه چمران با "میسان" عراق بررسی شد

راههای گسترش همکاری دانشگاه چمران با "میسان" عراق بررسی شد

اهواز - خبرگزاری مهر: استاندار میسان عراق در راس هیئتی عالی رتبه و با همراهی جمعی از مسئولان استان از دانشگاه شهید چمران اهواز بازدید و راه های گسترش همکاری آموزشی و عملی را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، استاندار، رئیس و یک عضو مجلس استان میسان و جمعی دیگر از مدیران بلندمرتبه این استان جنوبی عراق شامگاه دوشنبه در بازدید از دانشگاه شهید چمران اهواز و نشست با هیئت رئیسه دانشگاه راه‌های گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی را بررسی کردند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره گفت: توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی از جمله محورهای کاری این هیئت بود که در همین راستا از بخش‌های مختلف دانشگاه بازدید کرده و از نزدیک در جریان امکانات و ظرفیت‌های بزرگترین موسسه آموزش عالی جنوب غرب کشور قرار گرفتند.
 
حمیدرضا غفوری افزود: در جریان این بازدید، امکانات و پتانسیل‌های دانشکده کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز بیش از دیگر بخش‌ها مورد توجه اعضای هیئت استان میسان عراق قرار گرفت و تمایل خود را به همکاری‌های آموزشی، تبادل استاد و دانشجو و نیز همکاری‌های پژوهشی با این دانشکده‌ها اعلام کردند.
 
وی وجود زبان مشترک خوزستان با کشور عراق و مسافت کوتاه میان دو استان را از جمله امتیازات مهم در گسترش ارتباطات همه‌جانبه میان خوزستان و میسان برشمرد و افزود: دانشگاه شهید چمران اهواز می‌تواند در توسعه آموزش عالی در جنوب عراق نقش موثری داشته باشد.
 
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز درباره نتایج این بازدید و نشست با استاندار و دیگر مدیران ارشد میسان، اظهارداشت: مقرر شد مباحث طرح شده و درخواست‌ها طی تفاهمنامه همکاری مشترک میان خوزستان و میسان، به امضای استانداران دو طرف برسد و سپس برای اجرا به دانشگاه ابلاغ شود.
 
غفوری گفت: از دانشگاه شهید چمران اهواز نیز دعوت به عمل آمد تا متقابلا بازدیدهایی از دانشگاه میسان عراق به انجام رساند.
کد مطلب 1052453

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