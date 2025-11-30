به گزارش خبرنگار مهر، منذر رحیم خلف عصر امروز یکشنبه در نشست هماندیشی مقامات اقتصادی خوزستان و میسان عراق که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، ضمن قدردانی از ارائههای فنی دستگاههای اجرایی استان خوزستان، اظهار داشت: توضیحات ارائه شده در راستای توسعه همکاریهای مشترک بین دو طرف؛ ارزشمند بوده اما باید تلاش کرد که گامهای بلند و تأثیرگذاری برای تقویت این همکاریها برداشته شود. برای تعمیق همکاری، بازدید میدانی هیئتهای تجاری استان میسان از توانمندیهای عملی ایران مفید خواهد بود.
وی با اشاره به تأثیر بحران آب بر کشاورزی عراق توضیح داد: بیش از ۷۰ درصد آب این کشور از ترکیه تأمین میشود و این وابستگی، بخش کشاورزی را با چالش مواجه کرده است.
خلف افزود: ترکیه اخیراً طرح آبیاری در منطقه «العماره» پیشنهاد داده، اما همکاری با ایران به عنوان همسایه نزدیک، گزینه مناسبتری است.
جانشین استاندار میسان نیازهای فوری عراق را شامل فناوری پهپادهای کشاورزی، آبیاری نوین و تسطیح لیزری، احیای نخلستانها، مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه گیاهان دارویی برای تولید دارو برشمرد و افزود: با توجه به پیشرفتهای ایران در ساخت پهپادهای کشاورزی، پیگیری مشترک به منظور بهره مندی از فناوریهای نوین تأثیرگذار خواهد بود.
جانشین استاندار میسان با اشاره به برنامهریزی برای اجرای پروژه شهرک اقتصادی و صنعتی «الطیب» با ۱۲ میلیون متر مربع وسعت شامل واحدهای مسکونی، پتروشیمی، سه نیروگاه برق، خط آهن، فرودگاه، شهرک صنعتی و بخشهای تفریحی گفت: از مشارکت شرکتهای ایرانی در اجرا و سرمایهگذاری مشترک بخشهایی از این پروژه استقبال میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: برای ضمانت دولتی و رفع مشکلات انتقال ارز، قراردادها با شرکت دولتی عراقی منعقد شود تا همکاریها بدون مانع پیش رود.
