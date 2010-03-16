ایتالیا وارد بازی سیاسی نشود / با دو ایرانی زندانی در رم ملاقات کردیم

رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین پیگیری های دیپلماتیک و حقوقی درباره دو ایرانی زندانی در ایتالیا تصریح کرد: سفیر جمهوری اسلامی ایران و وکلای این دو ایرانی بازداشت شده در ایتالیا به صورت مستمر با آنان ملاقات داشته اند و خانواده این دو تبعه ایران نیز اخیرا قرار بود ملاقات هایی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه ما از نظر حقوقی همه پیگیری های لازم برای آزاد شدن دو ایرانی بازداشت شده در رم را دنبال می کنیم ابراز داشت: به لحاظ سیاسی نیز اقدامات زیادی انجام شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود:ما اقدام دولت ایتالیا در بازداشت دو تبعه ایرانی را درست نمی دانیم و محکومیت مطرح شده و اتهامات وارده را نیز رد می کنیم.

مهمانپرست خاطرنشان کرد: از دولت ایتالیا می خواهیم در مسیری قرار نگیرد که تحت تاثیر بازی های سیاسی برخی کشورها مثل امریکا باشد .

دستیار ویژه وزیر خارجه در پایان گفت: رویه غیرانسانی و غیر حقوقی که ایتالیا در رابطه اتباع ما دنبال می کند قطعا در ذهن مردم ما اثر منفی خواهد داشت.

گفتنی است حمید معصومی نژاد خبرنگار و یک ایرانی دیگر از چندی قبل در ایتالیا به اتهامات واهی در بازداشت به سر می برند.



