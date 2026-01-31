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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴

هشدار جنبش پشتیبانی الکترونیک نسبت به هرگونه جنگ سایبری علیه ایران

هشدار جنبش پشتیبانی الکترونیک نسبت به هرگونه جنگ سایبری علیه ایران

جنبش پشتیبانی الکترونیک در بیانیه ای نسبت به هرگونه جنگ سایبری به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال تلگرامی "جنبش پشتیبانی الکترونیک "، این جنبش در بیانیه ای به دشمنان هشدار داد: ما در جنبش پشتیبانی الکترونیک در کنار برادران ایرانی مان ایستاده ایم و هرگز اقدامی را تحمل نخواهیم کرد که موجب آسیب به جمهوری اسلامی ایران شود.

این گروه افزود: دشمنان خواهند فهمید که خشم و اخلاص ما در این راه بی نهایت خواهد بود.

جنبش پشتیبانی الکترونیک به دشمنان هشدار داد: بارها توان ما را دیده اید و به امت اسلامی مژده می دهیم که توان، قدرت فناوری و انتخاب اهداف ما در جنگ سایبری بی انتهاست و این به پاس پیوستن تیم های جدیدی به ماست.

این گروه هشدار داد: ما به دشمنان می گوییم که هرگونه اقدام به جنگ جدید الکترونیک به معنای نابودی همه دارایی های حیاتی آنها خواهد بود و برای جنبش شیطان و حامیان آن هیچ نقطه و دارایی امنی در جهان الکترونیک وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 6736370

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    نظرات

    • کامی IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      1 1
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      شما هاشایسته بهترین هایید درود فراوان
    • IR ۰۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 1
      پاسخ
      دشمن همیشه برعلیه ایران انجام داده اقدام بکنید دارائیشان بادبرود

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