مهدی موسوی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: کتابم نسبت به چاپ دوم هیچ تغییری نکرده و به همان شکل مجوز انتشار گرفته است و امیدوارم امسال هم "از لاله زار تا جمهوری" با اقبال مخاطبان رو به رو شود.



وی افزود: این کتاب از دو دفتر تشکیل شده است. در دفتر ابتدایی که شامل نقدها و یادداشتهایی پیرامون ترانه و ترانه سرایی است مقالاتی از اکبر آزاد، محمدعلی شیرازی، عبدالجبار کاکایی، هادی خوانساری، محمدرضا حبیبی، سعید کریمی و دکتر سیامک بهرام پرور آمده است.



موسوی اضافه کرد: در دفتر دوم هم که شامل ترانه‌هاست از کسانی مانند محمد صالح‌علاء، افشین یدالهی، نیلوفر لاری‌پور، روزبه بمانی، پگاه احمدی، افشین مقدم، ترانه مکرم، فرزاد حسنی، اندیشه فولادوند، افشین سیاه پوش، رها شایان، جواد شریف پور، ساناز صفایی، شایا تجلی، مونا برزویی، حسین متولیان، علیرضا بندری و آرش نصیری ترانه‌هایی آمده است.



این نویسنده در عین حال نقدهایی را به کتاب خود وارد دانست و گفت: نقدی که به کتاب وارد است نبود ترانه سرایانی مانند یغما گلرویی، اهورا ایمان، مریم حیدرزاده و شاهکار بینش‌پژوه است که من با این عزیزان تماس گرفتم اما انگیزه‌ای برای داشتن ترانه از جانب آنها در کتابم نبود.