احداث پست 400 کیلوولت انتقال برق شهید مدرس در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی نیک زاد فتاح ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: این پست جهت تقویت شبکه فوق توزیع، افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه انتقال، یکنواخت تر شدن پروفیل ولتاژ شبکه انتقال و تأمین برق مشترکین جدید در منطقه احداث شد.

مجری طرح پستهای انتقال نیروی شرکت برق منطقه ای خراسان تصریح کرد: پست 400 کیلوولت شهید مدرس دارای 2 خط ورودی 400 کیلوولت، دو فیدر ترانس 400 کیلوولت و 2 فیـدر ترانس 132 کیلوولت، 4 خط خروجی 132 کیلوولت و 10 فیدر خروجی 20 کیلوولت است.

وی در خصوص مشخصات این پروژه گفت: این پست دارای دو دستگاه ترانسفورماتور 200 مگاولت آمپر با ولتاژ 400 به 132 به 20 کیلوولت و دو دستگاه ترانسفورماتور 132 به 20 کیلوولت هر کدام به ظرفیت 30 مگاولت آمپر است.

فتاح با بیان اینکه بیش از 90درصد تجهیزات این پست ساخت داخل کشور است گفت: این پست در کیلومتر 10 جاده خلیل آباد به بردسکن در زمینی به مساحت 16 هکتار و زیربنای 1100 مترمربع اجرا شده است.