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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۷

احداث پست 400 کیلوولت انتقال برق شهید مدرس در خراسان رضوی

احداث پست 400 کیلوولت انتقال برق شهید مدرس در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: مجری طرح پستهای انتقال نیروی شرکت برق منطقه ای خراسان از احداث پست 400 کیلوولت شهید مدرس با اعتباری بالغ بر 350 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی نیک زاد فتاح ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: این پست جهت تقویت شبکه فوق توزیع، افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه انتقال، یکنواخت تر شدن پروفیل ولتاژ شبکه انتقال و تأمین برق مشترکین جدید در منطقه احداث شد.

مجری طرح پستهای انتقال نیروی شرکت برق منطقه ای خراسان تصریح کرد: پست 400 کیلوولت شهید مدرس دارای 2 خط ورودی 400 کیلوولت، دو فیدر ترانس 400 کیلوولت و 2 فیـدر ترانس 132 کیلوولت، 4 خط خروجی 132 کیلوولت و 10 فیدر خروجی 20 کیلوولت است.

وی در خصوص مشخصات این پروژه گفت: این پست دارای دو دستگاه ترانسفورماتور 200 مگاولت آمپر با ولتاژ 400 به 132 به 20 کیلوولت و دو دستگاه ترانسفورماتور 132 به 20 کیلوولت هر کدام به ظرفیت 30 مگاولت آمپر است.

فتاح با بیان اینکه بیش از 90درصد تجهیزات این پست ساخت داخل کشور است گفت: این پست در کیلومتر 10 جاده خلیل آباد به بردسکن در زمینی به مساحت 16 هکتار و زیربنای 1100 مترمربع اجرا شده است.

کد مطلب 1107665

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