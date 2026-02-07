به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخیرا با هدف نظاممندسازی استفاده از فناوریهای نوین و حرکت به سوی «آموزش هوشمند»، «شیوه نامه بهرهگیری از آموزش الکترونیکی در دورههای حضوری» را به دانشگاهها ابلاغ کرد.
این ابلاغیه سقف استفاده از کلاسهای آنلاین را به ۲۵ درصد از جلسات نظری دروس محدود کرده و مهمتر از آن، اساتید را ملزم به کسب گواهی تخصصی برای تدریس مجازی کرده است.
بر اساس این مصوبه که در تاریخ ۱۴۰۴.۱۱.۰۸ به تصویب رسید، دانشگاهها در صورت فراهم آوردن زیرساختهای فنی لازم، مجازند حداکثر ۲۵ درصد از زمان کل جلسات نظری هر درس را به صورت الکترونیکی ارائه دهند.
تحصیلات تکمیلی و امتحانات کاملاً حضوری
این اختیار جدید، شامل دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) نمیشود و برگزاری کلاسهای این مقاطع باید منحصراً به صورت حضوری باشد. همچنین، طبق تأکید این شیوه نامه کلیه دروس عملی و آزمایشگاهی از این قاعده مستثنی بوده و باید حضوری برگزار شوند.
امتحانات پایان نیمسال در تمامی دورهها و دروس نیز باید به صورت حضوری برگزار شود.
این محدودیتها صرفاً برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ ویژه مقاطع کاردانی و کارشناسی اعمال می شود.
الزام اساتید به داشتن مدرک توانمندسازی تا سال ۱۴۰۶
یکی از محوریترین بندهای این شیوهنامه، ارتقای کیفیت تدریس مجازی از طریق آموزش مدرسان است. بر اساس این دستورالعمل، تمامی اعضای هیئت علمی و مدرسانی که کلاس مجازی برگزار میکنند، ملزم به گذراندن کارگاههای توانمندسازی آموزش مجازی با حداقل ۸ ساعت محتوا هستند. این کارگاهها بر طراحی درس، روشهای تدریس و ارزیابی الکترونیکی تأکید دارند.
وزارت علوم اعلام کرده است که از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، تنها اساتیدی مجاز به برگزاری کلاسهای الکترونیکی خواهند بود که گواهی معتبر گذراندن این دورههای توانمندسازی را کسب کرده باشند.
تأکید بر زیرساختهای امن و توسعه فناوری
وزارت علوم در این ابلاغیه، دانشگاهها را موظف به توسعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری قوی از جمله سرورها، پهنای باند مناسب و سامانه مدیریت یادگیری (LMS) کرده است. تأکید شده است که این محیطهای الکترونیکی باید در بستر شبکه ملی اطلاعات کشور ایجاد شوند.
علاوه بر این، دانشگاهها باید برنامههایی را برای ترویج استفاده از ابزارهای پیشرفته نظیر هوش مصنوعی، بازیوارسازی و فناوریهای واقعیت افزوده و مجازی (AR/VR) در فرایندهای یاددهی-یادگیری تدوین و اجرا کنند.
دانشگاهها تا پایان سال اول اجرای این دستورالعمل فرصت دارند تا برنامههای مرحلهای توسعه زیرساختهای تکمیلی خود را تصویب نهایی کنند.
