طرح کاداستر در 85 درصد از شهرهای استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید محمود بهرسی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح یاد شده به صورت کامل در شهر بوشهر اجرایی شده است، اظهار داشت: امیدواریم تا پایان تابستان این طرح به طور کامل در این استان اجرایی شود.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف ایجاد طرح جامع مدیریت اطلاعات املاک، مکانیزه شدن سیستم عملیات ثبتی، تسهیل و تسریع در پاسخگویی به مراجعات ثبتی، تهیه نقشه دقیق ثبتی، افزایش ضریب ایمنی املاک و رایانه ‌ای کردن اطلاعات ثبتی اجرا شده است.

بهرسی اضافه کرد: با اجرای این طرح امیدواریم کلیه اختلاف ملکی بین صاحبان املاک و متعاقباً پرونده های ملکی در محاکم قضایی کاهش و تضمین سرمایه گذاری در امور املاک را به همراه داشته باشد .

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: جهت اجرای بهتر این طرح از سیستم‌های پیشرفته GPS (سیستم ردیاب)، GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) و فتوگرامتری (عکس‌های ماهواره ای و هوایی) استفاده شده است .

وی افزود: اجرای طرح کاداستر در استان بوشهر در سال 86 و در مقایسه با استان های دیگر با تاخیر آغاز شد اما در همین مدت کم توانسته ایم با سرعتی مطلوب یکی از استان های برتر و پیشتاز در این زمینه باشیم .

بهرسی بابیان اینکه در کاداستر کشاورزی نیز از استان های پیشرو هستیم، اظهارداشت: با هدف جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شمالی، 3 روستا در محدوده این منطقه بصورت پایلوت کاداستر شده و با همین رویکرد کاداستر روستایی و کشاورزی نیروگاه اتمی بوشهر نیز در دستور کار قرار گرفته است.