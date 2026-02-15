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۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

درستکار: غیبت یزدانی هماهنگ شده/ در مورد تغییر وزن او تصمیم می‌گیریم

درستکار: غیبت یزدانی هماهنگ شده/ در مورد تغییر وزن او تصمیم می‌گیریم

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: حسن یزدانی به خاطر تولد فرزندش در اردوی تیم ملی حضور ندارد اما تمریناتش با کادر فنی هماهنگ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار درباره غیبت حسن یزدانی در اردوی تیم ملی کشتی آزاد گفت: حسن یزدانی جزو نوابغ کشتی ایران است. او به تازگی صاحب فرزند شده است و با توجه به اینکه پسرش تازه به دنیا آمده است از فدراسیون کشتی درخواست کرد که در این اردو حضور نداشته باشد. او با کادر فنی هماهنگ است و مرتب تمریناتش را پیگیری می‌کند تا در این مدت به امورات شخصی خود بپردازد.

وی در مورد تغییر وزن حسن یزدانی عنوان کرد: حسن حدود یک سال و هشت ماه از میادین دور بوده و حتی اگر کشتی‌گیری سالم باشد و آسیب‌دیدگی نداشته باشد، دوری طولانی از میدان کار را سخت می‌کند. ضمن اینکه یزدانی جراحی سنگین کتف انجام داده و نزدیک به دو سال از مسابقات دور بوده است.

درستکار ادامه داد: یزدانی وقتی هم برگشت به دو وزن بالاتر آمد و کشتی گرفت. اما ما می‌دانیم او در آینده حسن متفاوتی خواهد بود و به شرایط آرمانی می‌رسد. نباید با یک شکست در تورنمنت کرواسی همه چیز را تمام شده بدانیم و قضاوت کنیم.او باید بیشتر کار کند.

وی گفت: در مورد شرایط وزنی‌اش هم او به قدری کشتی‌گیر پخته و باتجربه‌ای است که به درستی تصمیم‌گیری کند. ما هم همه چیز را به تمرینات او موکول کردیم. فاز تمرینات او به تازگی آغاز شده و پس از آن در مورد شرایطش تصمیم خواهیم گرفت.

کد مطلب 6749441
سیده فرزانه شریفی

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