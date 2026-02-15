به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار درباره غیبت حسن یزدانی در اردوی تیم ملی کشتی آزاد گفت: حسن یزدانی جزو نوابغ کشتی ایران است. او به تازگی صاحب فرزند شده است و با توجه به اینکه پسرش تازه به دنیا آمده است از فدراسیون کشتی درخواست کرد که در این اردو حضور نداشته باشد. او با کادر فنی هماهنگ است و مرتب تمریناتش را پیگیری می‌کند تا در این مدت به امورات شخصی خود بپردازد.

وی در مورد تغییر وزن حسن یزدانی عنوان کرد: حسن حدود یک سال و هشت ماه از میادین دور بوده و حتی اگر کشتی‌گیری سالم باشد و آسیب‌دیدگی نداشته باشد، دوری طولانی از میدان کار را سخت می‌کند. ضمن اینکه یزدانی جراحی سنگین کتف انجام داده و نزدیک به دو سال از مسابقات دور بوده است.

درستکار ادامه داد: یزدانی وقتی هم برگشت به دو وزن بالاتر آمد و کشتی گرفت. اما ما می‌دانیم او در آینده حسن متفاوتی خواهد بود و به شرایط آرمانی می‌رسد. نباید با یک شکست در تورنمنت کرواسی همه چیز را تمام شده بدانیم و قضاوت کنیم.او باید بیشتر کار کند.

وی گفت: در مورد شرایط وزنی‌اش هم او به قدری کشتی‌گیر پخته و باتجربه‌ای است که به درستی تصمیم‌گیری کند. ما هم همه چیز را به تمرینات او موکول کردیم. فاز تمرینات او به تازگی آغاز شده و پس از آن در مورد شرایطش تصمیم خواهیم گرفت.