شکایت شورای شهر اهواز از شهردار سابق/ لزوم تسریع در تائید شهردار جدید

سیدحمید حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: مسئولان درنظام جمهوری اسلامی باید بدانند که در مقابل مردم و دادگاه مسئول هستند و همانگونه که مسئولیتهای مختلف را قبول می کنند به همان میزان باید مراقب اعمال و رفتار خود باشند.

وی افزود: در این خصوص محمدرضا شمسایی هم در مدت 18 ماه که به عنوان شهردار در اهواز مشغول بود باید در مقابل تک تک اقدامات خود جوابگوی اول دادگاه و سپس مردم شهرستان اهواز باشد.



حسن زاده تاکید کرد: به همین علت شورای شهر اهواز با جمع آوری برخی مستندات مالی شهردار سابق اهواز، شکایت نامه ای را تنظیم و به دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان اهواز ارائه کرده تا این دادگاه به تخفات صورت گرفته شمسایی در این باره رسیدگی کند.



وی تصریح کرد: یکی از تخلفات شهردار اهواز به موضوع تصادف یکی از بستگان خود با خودروی متعلق به شهرداری اهواز مربوط می شود که این فرد با استفاده خصوصی از این ماشین شهرداری تصادف کرده و مقصر شناخته شده است به همین دلیل کلیه خسارتهای وارد به خودروی شهرداری باید توسط این فرد پرداخت می شد.



رئیس شورای شهر اهواز تاکید کرد: بر همین اساس مبلغی بالغ بر 32 میلیون ریال به خودرو خسارت وارد شده که شهردار اهواز با وجود تذکرات رئیس امور مالی شهرداری اهواز دستور داده است که این خسارت از حساب شهرداری اهواز پرداخت شود که از نظر قانونی این کار شهردار سابق اهواز از مصادیق بارز اختلاس بوده و مشمول ماده پنجم قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال 1367 به حساب می آید.



حسن زاده با بیان اینکه این تنها یکی از موارد تخلف شهرداراهواز به حساب می آید از ذکر جزئیات دیگر این شکایت خودداری کرد و اعلام کرد: انتظار داریم دادگاه با سرعت به این شکایت رسیدگی کند و مردم اهواز را در جریان وقایع آن قرار دهد.



وی با اشاره به درج برخی اخبار مبنی بر انحلال شورای شهر اهواز به علت برکناری سومین شهردار اظهار داشت: شورا بر اساس قانون شکل گرفته و بر این اساس به کار خود ادامه می دهدضمن اینکه شورا خلافی نکرده که منحل شود.



وی ادامه داد: اگر قرار باشد هر تشکیلاتی که به وظیفه خود عمل می کند منحل شود، نتیجه معکوس خواهد داشت این در حالی است که اگر در بسیاری از ادارات و دستگاه ها نهادی نظیر شوراها ایجاد می شد که بر مسائل نظارت می کرد بسیاری از کارها رشد بهتر و بیشتری می یافت.



رئیس شورای شهر اهواز با تاکید بر این که شورا باید تقویت شود تا بتواند به خوبی مدیریت کند، به اقدامات صورت گرفته پس از برکناری شهردار سابق اهواز اشاره کرد و افزود: چندین پروژه عمرانی در شهر آغاز شد و در چندین پروژه تخیلی نیز بازنگری شد.



وی گفت: با وجود اینکه شهرداری اهواز هم اینک توسط سرپرست موقت اداره می شود ولی آرامش به این سازمان بازگشته و کارکنان اصلی شهرداری که زمان شهردار سابق به واسطه حضور پرتعداد تاثیرگذار افراد مامور به خدمت تحقیر شده بودند اکنون با رضایت بیشتری به فعالیت می پردازند.



رئیس شورای شهر اهواز تاکید کرد: انتظار داریم وزارت کشور در تائید شهردار معرفی شده اهواز تسریع به خرج دهد تا شهردار منتخب فعالیت خود در شهرداری اهواز را به سرعت آغاز شروع کند.

در هشتم تیرماه سال جاری هنوز عمر مدیریت محمدرضا شمسایی در شهرداری اهواز به 18 ماه نرسیده بود که اعضای شورای شهر اهواز وی را به سرنوشت سعید ممبینی و حیدر نجفی شهرداران سابق اهواز که توسط شورای سوم شهر اهواز استیضاح شده بودند دچار کردند و وی را به عنوان شهردار سوم از سمت خویش برکنار کردند.



محمدرضا شمسایی که در اولین دور استیضاحش قول داده بود در صورتیکه پنج سال فرصت به وی داده شود اهواز را تبدیل به اصفهان می کند این فرصت را پیدا نکرد که اهواز را به چنین جایگاهی برساند.