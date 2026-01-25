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۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲

معتمدیان: کالاهای اساسی در تهران کافی است

معتمدیان: کالاهای اساسی در تهران کافی است

تهران- استاندار تهران با تأکید بر اینکه کالاهای اساسی در پایتخت کافی است، شفافیت در اطلاع‌رسانی را از الزامات اصلی اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان عصر یکشنبه در جلسه هم افزایی مرتبط با اجرای طرح معیشتی دولت به ویژه تقویت شبکه توزیع کالاهای اساسی در استان تهران گفت: مسئله اصلی در شرایط فعلی، کمبود کالا نیست و دولت آمادگی دارد با کمک اصناف و مجموعه‌های فعال در سطح استان تهران، به‌صورت عملیاتی شبکه توزیع کالاها را تقویت کند.

استاندار تهران تأکید کرد: سیاست دولت و تأکید رئیس‌جمهور محترم، استفاده واقعی و نه شعاری از ظرفیت اصناف است و اولویت نخست در توزیع کالاهای اساسی، واحدهای خرد، شبکه‌های صنفی و اصناف فعال در سطح شهر و شهرستان‌های استان تهران می باشد و این موضوع باید به‌صورت شفاف و الزام‌آور به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شود.

معتمدیان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرداری تهران گفت: استفاده از میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و سایر فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال در استان، یکی از محورهای اصلی برنامه توزیع خواهد بود و دستگاه‌های متولی از جمله جهاد کشاورزی و وزارت صمت موظف‌اند این اولویت را در اجرا رعایت کنند.

مقام عالی دولت در استان تهران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کالاهای اساسی به میزان کافی در کشور و استان موجود است، بر ضرورت شفافیت در اطلاع رسانی و پاسخگویی به مطالبات مردم و هماهنگی دستگاه ها در اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای در پایتخت تاکید و عنوان کرد: بخشی از دغدغه مردم از عدم آگاهی دقیق درباره قیمت‌هاست و لازم است دستگاه‌های اجرایی با همکاری رسانه ملی، اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع انجام دهند.

استاندار تهران در خصوص توزیع روغن در بازار نیز گفت: در شرایطی که کالا موجود است، نگه‌داشتن کالا در انبارها به بهانه نامشخص بودن قیمت، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و هیچ مجموعه‌ای، به‌ویژه شرکت‌های وابسته به دولت، حق نگاه انتفاعی و احتکار کالا را ندارند و در صورت احراز تخلف، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

وی با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری قاطع افزود: به مسئولان استان تهران تاکید می شود در حوزه مایحتاج و رسیدگی به مطالبات بدون تعلل وارد عمل شوند.

وی با اشاره به لزوم توجه ویژه به شهرستان‌های اطراف تهران خاطرنشان کرد: شهرستان‌هایی مانند اسلامشهر، بهارستان و شهریار جمعیتی در حد یک استان دارند و باید در برنامه‌ریزی توزیع کالا به‌طور ویژه دیده شوند تا هیچ‌گونه کمبودی در این مناطق ایجاد نشود.

استاندار تهران در پایان ضمن تشکر از شهرداری تهران، اصناف و دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه عنوان کرد: با اختیاراتی که از سوی رئیس‌جمهور به استانداران داده شده، تصمیمات لازم با سرعت اتخاذ و اجرایی و گزارش اقدامات نیز به‌صورت مستمر ارائه می شود تا بتوانیم با هماهنگی کامل، بازار استان تهران را مدیریت کنیم.

کد مطلب 6731555

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    نظرات

    • سید نادر هاشمی ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
      11 0
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      با عرض ادب به استاندار محترم شما در رسانه میگوید مرغ با قیمت کیلویی ۲۰۰۰۰۰ولی میرویم بخریم با واقعیت فرق میکند من یک ران مرع خریدم کیلویی ۱۹۵۰۰۰۰یعنی من یک ران خریدم ۱۱۳۰۰۰۰ شد من که خقوق ماهی ۷۰۰۰۰۰۰۰میگیرم خیلی سخت است
    • ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      0 0
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      کالای اساسی اگر به مقدار کافی هست چرا هنوز روغن قطره چکانی توزیع میشه؟ خیلی از اقلام هم روزانه افزایش قیمت دارند؟ گوشت گوسفندی کیلویی ۱۷۰۰عرضه میشه.. برنج به کیلویی ۴۵۰-۵۰۰رسیده.. همین گندم و جو معمولی که تا هفته پیش ۵۰تومن بود امروز شده ۱۰۰.. واقعا مسوولین خوابن؟!
    • هانیه ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      0 0
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      پس چرا میریم خرید فقط یدونه روغن میتونیم برداریم؟؟
    • ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      0 0
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      همون جمله مشهور دولت کلید و امید

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