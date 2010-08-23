نانوحسگری برای حذف گازهای خطرناک از سطح شهرها تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم انارکی فیروز از محققان این پروژه تحقیقاتی با بیان اینکه نانوحسگرهای سنتز شده به عنوان حسگر نسبت به گازهای خطرناک مانند NO2 (در اکسید ازت) در مراکز آلوده شهری استفاده فراوان دارند، افزود: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که افزایش مقادیر گونه های مولیبدن در مساحت سطح، عملکرد حسگر را افزایش می دهد.

انارکی، روش اولتراسونیک اسپری "پیرولیز" را یک روش نسبتا پیشرفته برای تولید ذرات اکسیدی و فلزی با اندازه ای کوچکتر از میکرومتر دانست و اظهار داشت: این دستگاه دارای طراحی ویژه ای برای اسپری کردن محلول از طریق امواج اولتراسونیک و سپس هدایت قطرات محلول اسپری شده به کوره الکتریکی با دمای 1100درجه سانتیگراد از طریق جریان هوا است.



وی ادامه داد: در این پژوهش ساختارهای نانو و مزوحفره دی اکسید قلع با اکسید مولیبدن با روش اولتراسوند اسپری پیرولیز سنتز شد و در نهایت مکانیسم رشد و خواص حسگری این ترکیبات نیز مورد بررسی قرار گرفت.



این محقق خاطرنشان کرد: در حال حاضر، استفاده از این نانوحسگرها برای حذف آلودگی‌ در خیابانها و مراکز شهرها با امکانات موجود امکان پذیر نیست اما امیدواریم که در آینده نزدیک نتایج این نوع تحقیقات عملی شود.