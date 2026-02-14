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۲۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸

ورود موج جدید بارش‌ها به کشور از امشب؛ تشدید بارندگی‌ها در ۲۹ استان

ورود موج جدید بارش‌ها به کشور از امشب؛ تشدید بارندگی‌ها در ۲۹ استان

یک کارشناس سازمان هواشناسی گفت: با ورود موج جدید بارش‌ها به کشور از امشب، بارش برف و باران تا پایان وقت دوشنبه (۲۷ بهمن) در ۲۹ استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (شنبه، ۲۵ بهمن) نیمه غربی کشور تحت تأثیر موج جدید بارشی قرار گرفته و نخست استان آذربایجان غربی و کردستان تحت تاثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: از ساعت ۱۰ صبح امروز بارش‌ها در استان آذربایجان شرقی و کرمانشاه آغاز شده و از ظهر، استان اردبیل، زنجان، همدان، قزوین، ایلام، لرستان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری شاهد بارش خواهند بود. از غروب امروز شهرهای تهران، اصفهان، قم، استان مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد با شدت و ضعف بارش مواجه می‌شوند.

اصغری ادامه داد: از شب، بارش‌ها از سمت غرب وارد استان سمنان شده و هم‌زمان در شمال بوشهر و شمال و غرب فارس آغاز می‌شود. از بامداد فردا، به ویژه در دامن‌ها و ارتفاعات گیلان بارش‌ها ادامه دارد و از ظهر فردا، استان‌های مازندران و گلستان بارش‌های قابل توجهی خواهند داشت.

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: با کمی تأخیر، استان یزد، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش برف و باران را تجربه خواهند کرد. پیش از آن، مناطق پراکنده تحت تأثیر شرایط جوی قرار خواهند گرفت و هم‌زمان با استان کرمان، بارش‌ها در خراسان جنوبی نیز آغاز می‌شود. مقصد نهایی این سامانه، شمال سیستان و بلوچستان است و تا پایان وقت دوشنبه (۲۷ بهمن) از نوار شرقی کشور خارج خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوا در اغلب نقاط همچنان نسبتا گرم باقی می‌ماند. برای نمونه، تهران بامداد امروز گرم‌ترین صبح نیم قرن اخیر را با حداقل دمای ۱۲ درجه بالای صفر تجربه کرد.

کد مطلب 6748904
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • همتا IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۶
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      هرمزگان صفر

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