به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (شنبه، ۲۵ بهمن) نیمه غربی کشور تحت تأثیر موج جدید بارشی قرار گرفته و نخست استان آذربایجان غربی و کردستان تحت تاثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: از ساعت ۱۰ صبح امروز بارش‌ها در استان آذربایجان شرقی و کرمانشاه آغاز شده و از ظهر، استان اردبیل، زنجان، همدان، قزوین، ایلام، لرستان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری شاهد بارش خواهند بود. از غروب امروز شهرهای تهران، اصفهان، قم، استان مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد با شدت و ضعف بارش مواجه می‌شوند.

اصغری ادامه داد: از شب، بارش‌ها از سمت غرب وارد استان سمنان شده و هم‌زمان در شمال بوشهر و شمال و غرب فارس آغاز می‌شود. از بامداد فردا، به ویژه در دامن‌ها و ارتفاعات گیلان بارش‌ها ادامه دارد و از ظهر فردا، استان‌های مازندران و گلستان بارش‌های قابل توجهی خواهند داشت.

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: با کمی تأخیر، استان یزد، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش برف و باران را تجربه خواهند کرد. پیش از آن، مناطق پراکنده تحت تأثیر شرایط جوی قرار خواهند گرفت و هم‌زمان با استان کرمان، بارش‌ها در خراسان جنوبی نیز آغاز می‌شود. مقصد نهایی این سامانه، شمال سیستان و بلوچستان است و تا پایان وقت دوشنبه (۲۷ بهمن) از نوار شرقی کشور خارج خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوا در اغلب نقاط همچنان نسبتا گرم باقی می‌ماند. برای نمونه، تهران بامداد امروز گرم‌ترین صبح نیم قرن اخیر را با حداقل دمای ۱۲ درجه بالای صفر تجربه کرد.