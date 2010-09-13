گنبد مسجد امام اصفهان نامتوازن شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که چندی پیش خبر باد کردن کاشیکاری های مناره مسجد امام اصفهان و خطر تخریب گنبد فیروزه ای آن باعت نگرانی بسیاری از دوستداران میراث فرهنگی اصفهان در ایران و جهان شد بررسیهای جدید حاکی از آن است که تنها بحث تخریب کاشیهای گنبد مسجد امام اصفهان مطرح نیست بلکه گنبد این مسجد درحال از هم پاشیدن است.



همچنین بخشهایی از گنبد مسجد به اندازه نیم متر و بخشهایی دیگر ده سانتی متر ملات خورده است. این نوع مرمت باعث شده سنگینی سنگ توازن پنج تنی که در راس گنبد قرار دارد بر قسمت ملات خورده فشار وارد کند و توازن گنبد را از بین ببرد.

فاصله میان دو پوش یا دو لایه گنبد که یک لایه آجر و لایه بعدی کاشی است با ملات گچ پر شده که این ملات در قسمتی که بیشتر ریخته شده طبله کرده است. عکسهای طبله کاشیهای گنبد از پایین گرفته شده در حالی که اگر از بالا دیده شود مشخص می شود که تنها طبله کاشی مشکل گنبد نیست بلکه توازن دو سوی آن به هم ریخته شده است. فرض کنید گنبد به شکل پرتغالی با چهار قاچ است. اگر بخواهید این چهارقاچ را با هم نگه دارید باید یک وزنه سنگینی روی سر ترک بندی ها قرار دهید، حال اگر یک طرف ترکها ملات بیشتر و طرف دیگر ملات کمتری داشته باشد، در طولانی مدت توازن کل گنبد کم و زیاد می شود. این به خاطر دوغ آبی است که مرمت گر این گنبد به صورت ناموزون پشت کاشی داده است.

اکنون 400 هزار کاشی معرق در گنبد مسجد امام وجود دارد که اگر زودتر مرمت نشوند، کل گنبد مسجد امام از بین می رود.

کار ساخت مسجد امام که در ضلع جنوبی میدان نقش جهان واقع شده است در سال ۱۰۲۰ هجری به فرمان شاه عباس اول در بیست و چهارمین سال سلطنت وی آغاز شد.

مسجد امام (ره) در میدان نقش جهان متعلق به دوران صفویه است. این مسجد تاریخی به سبب معماری خاصی که در آن لحاظ شده معرف هنرهای اصیل ایرانی است چنانچه به گفته بسیاری از کارشناسان، آثار تاریخی مسجد امام (ره) شاهکاری جاویدان از معماری، کاشی‌کاری و نجاری در قرن یازدهم هجری به شمار می‌رود که در خود بسیاری از هنرهای ایرانی را به رخ بیننده می‌کشد.