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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

دیوان محاسبات: ۸۰ درصد بودجه کشور در جیب ۴۱ شرکت دولتی است

دیوان محاسبات: ۸۰ درصد بودجه کشور در جیب ۴۱ شرکت دولتی است

دیوان محاسبات با اشاره به گزارش تفریغ و یافته‌های مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکت‌ها، تأکید دارد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها باید دقیق و قابل تحقق باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات با اشاره به گزارش تفریغ و یافته‌های مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکت‌ها، تأکید دارد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها باید دقیق و قابل تحقق باشد.

با توجه به سهم بیش از ۸۰ درصدی ۴۱ شرکت دولتی از بودجه کل کشور، بررسی عملکرد مالی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و عملکرد مالی این شرکت‌ها در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی، انطباق مصارف با قوانین و مقررات در این نهاد نظارتی آغاز شده است.

این رسیدگی‌ها با حضور مدیران عامل، رؤسا و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.

دیوان محاسبات با اشاره به گزارش تفریغ و یافته‌های مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکت‌ها، تأکید دارد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها باید دقیق و قابل تحقق باشد و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت‌های خود با جدیت و دقت عمل کنند.

کد مطلب 6743004
اكرم سادات حسيني شبستري

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    نظرات

    • علی IR ۰۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      2 0
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      امیدوارم ضمن توجّه به این نکته و یافته مهمّ با جدّیت و با دقت و شجاعت تمام اقدام شود و اشکالات و افراط و تفریطیهای کهنه و جا افتاده که عادی انگاری شده باز نگری و جراّحی شود و از بعضی فرصت سوزیها و یا فرصت اندوزیها برای امتیاز گیریهای حرفه ای بخش بودجه بندی شرکتها که با شگردهای جا افتاده قدیمی کلیشه ای بسیار هم گاهاً مظلوم نمایی و ننه من غریب راه می اندازند و در تعاریف اهداف فقط به درج اعداد برای کسب ارقام بودجه بیشتر تاکید دارند ولی اهداف عملیاتی شده پایان کار با توجیهات و شبهات سنبل می شود
    • دکتر رحیمی IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      3 0
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      مهم اینه که چند درصد درآمد بودجه ای هم متعلق به این شرکت هاست؟

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