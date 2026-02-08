دیوان محاسبات: ۸۰ درصد بودجه کشور در جیب ۴۱ شرکت دولتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات با اشاره به گزارش تفریغ و یافته‌های مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکت‌ها، تأکید دارد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها باید دقیق و قابل تحقق باشد.

با توجه به سهم بیش از ۸۰ درصدی ۴۱ شرکت دولتی از بودجه کل کشور، بررسی عملکرد مالی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و عملکرد مالی این شرکت‌ها در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی، انطباق مصارف با قوانین و مقررات در این نهاد نظارتی آغاز شده است.

این رسیدگی‌ها با حضور مدیران عامل، رؤسا و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.

دیوان محاسبات با اشاره به گزارش تفریغ و یافته‌های مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکت‌ها، تأکید دارد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها باید دقیق و قابل تحقق باشد و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت‌های خود با جدیت و دقت عمل کنند.